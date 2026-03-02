Obezita je nemoc, zvyšuje i riziko rakoviny. Vyhledejte pomoc, radí lékaři

Kvůli obezitě výrazně přibývá pacientů s diabetem 2. typu, nemocemi srdce a cév, ale také s dalšími vážnými chorobami, které souvisejí s hromaděním tuku v těle. Patří k nim i některé typy rakoviny, především tlustého střeva a konečníku, jícnu, děložní sliznice, prsu (u žen po menopauze) a ledvin.
„Češi patří v chorobách trávícího ústrojí ke světové špičce. Podílí se na tom nevhodná životospráva, především vražedná kumulace kombinace obezity, alkoholu a kouření,“ upozorňuje už delší dobu uznávaný expert v oboru gastroenterologie, profesor Julius Špičák z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).
I když se řada lidí snaží hubnout, většině to moc nejde. Nebo brzy znovu přiberou. Často proto, že se stydí, nebo si nepřipouštějí, že by měli požádat o pomoc odborníka. Nedávný výzkum společností Simply5 a Behavio, které zpovídaly 1 500 lidí s kily navíc, ukázal, že návštěvu specialisty bere většina Čechů až jako krajní řešení. Míří k nim jen asi dvě procenta z těch, kteří by to potřebovali.
Obezita je závažná nemoc
„Obezitu nelze chápat jako něčí chybu nebo neschopnost. Je to extrémně závažná nemoc. Pacienti, kteří se k nám dostanou, mají za sebou často celou řadu různých diet. Každý neúspěšný pokus, který skončí jojo efektem, tedy opakovaným nabíráním tělesné hmotnosti, bohužel snižuje rychlost jejich metabolismu. Každé další hubnutí jde pak hůř,“ upozorňuje vedoucí lékařka Centra léčby obezity Interní kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka Dita Pichlerová.
Proto by podle ní měli lidé vyhledat odborníka co nejdříve. „Výhodou odborné léčby je především to, že lékaři řeší celkový zdravotní stav pacienta a mohou vybírat z různých typů terapií. Kromě toho obvykle fungují také jako motivační faktor, který pacienty podporuje a hlídá, aby si nedávali nereálné cíle,“ dodává Pichlerová.
Podle již zmíněného výzkumu má podpora okolí výrazný vliv na to, zda lidé ve svých snahách zhubnout vytrvají. Data ukazují, že úspěšnější jsou ti, které podporuje partner. Například ženatí muži hubnou častěji než svobodní. Naopak necitlivá kritika má opačný efekt - může vést až ke vzdoru v podobě přejídání.
Zatímco mladí lidé často uvádějí, že hubnou proto, aby vypadali lépe, našli si partnera nebo počali potomka, starší motivuje obava o zdraví, hlavně strach z možné invalidity a nesoběstačnosti. Bez ohledu na věk většina obézních zmiňuje, že netuší, kde hledat pomoc. Seznam lékařů, kteří se věnují léčbě obezity, lze najít například na webu netloustneme.cz.
Stres, jídlo, alkohol. Váha vyšplhala na 178 kilo
Na odborníky se po letech přibírání a hubnutí obrátil i čtyřiapadesátiletý pan Jiří ze Středních Čech, který předloni vážil 178 kilogramů. Prudce přibírat přitom začal už po třicítce, kdy podnikal, věnoval se rodině, stavěl dům a na sebe neměl čas.
„Byl jsem stále v jednom kole. Odpočinek nebo aktivity, které by mi dělaly radost, jsem odsouval na později,“ popisuje Jiří.
Stres zajídal a jeho váha se zvyšovala asi o pět kilo ročně. Poprvé vyhledal pomoc, když vážil 135 kilo. Začal užívat léky na hubnutí. Zbavil se dvaceti kilogramů, ale za cenu nežádoucích účinků tablet. Když se přidala manželská krize, zanedlouho kila znovu nabral.
„Zdánlivou náplastí na moje problémy bylo jídlo a alkohol. Zabředl jsem do začarovaného kruhu. Když mi bylo zle z kocoviny, tak jsem se přejedl. Když jsem si vyčítal, že jsem přibral, tak jsem to zapil,“ líčí muž.
Pomohl mu nástup do protialkoholní léčebny. Tam mimo jiné zhubnul třicet kilo. Po návratu si nastavil lepší režim v práci, upravil jídelníček a přidal pohyb. Ale protože přetrvávaly problémy v jeho soukromém životě, za čas začal znovu pít a zajídat stres sladkým. Když předloni vážil 178 kilo, rozhodl se řešit závislost na alkoholu pobytem v Branickém sanatoriu Moniky Plocové. Tam nastal zlom.
„Potkal jsem se s lidmi, kteří na tom byli podobně jako já. Pracovně úspěšní, ale vyhořelí, trpící závislostmi a dalšími zdravotními problémy. Tehdy jsem si přenastavil priority a pocítil naději, že se z toho dostanu,“ vysvětluje Jiří.
Po sanatoriu pokračoval v ambulantní léčbě na obezitologii. Za rok a půl shodil padesát kilo. S moderními léky, psychologickou pomocí a zdravým jídelníčkem teď dál pokračuje v hubnutí na vytyčených 115 kilo.
„Jakmile začnete hubnout, úspěchy se dostaví na všech frontách. Sblížíte se s přáteli, kteří se vám vzdálili, protože jste s nimi nemohli dělat žádné aktivity. Okolí se k vám najednou chová lépe. Obezita je velmi stigmatizovaná. Z mé zkušenosti víc než alkoholismus. Lidem nedochází, že poznámky k vašemu vzhledu bolí a že obezita je zkrátka regulérní nemoc. A tu je potřeba léčit,“ uzavírá Jiří.
Akce pro veřejnost
Význam odborné pomoci zdůrazňují kromě lékařů také zástupci iniciativy Netloustneme.cz, společnosti STOB či pacientské organizace PaciMed, kteří se zapojí do akcí u příležitosti Světového dne obezity.
Ve středu si mohou zájemci v pražském Obchodním centru Nový Smíchov nechat od 10 do 18 hodin změřit vybrané tělesné hodnoty a poradit se s profesionály o zdravém jídelníčku nebo efektivním cvičení.
Podobné akce chystá i řada nemocnic: například Fakultní nemocnice Motol v Praze, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Městská nemocnice v Ostravě či Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Většina akcí se bude konat v lékárnách zmíněných nemocnic, ale například v Brně bude v salonku nemocniční knihovny.