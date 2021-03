Objevují se pozitivní zprávy. Některé léky v boji proti covidu zabírají, upozorňují experti

Praha Lékaři mohou využívat stále se zvětšující množství léků, které mohou být úspěšné při léčbě pacientů s covidem-19. ,,Pokrok na bitevním poli s koronavirem je značný,“ tvrdí Tomáš Vymazal, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty UK.

Nejvíce se zatím osvědčil lék remdesivir a kortikoidy. Další preparáty zkoušejí s úspěchem v pražském Motole. Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně boduje ivermektin. Jeho distribuci dalo tento týden zelenou ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dvě desítky nemocnic o lék okamžitě projevily zájem.



V současnosti jsou oficiálně u SÚKL v Česku registrovány dvě léčivé látky. Jednou z nich je již zmíněný remdesivir, druhou kortikoid dexamethason. V praxi se testují i další.



Nový přípravek už koncem března

Ministerstvo zdravotnictví nově schválilo také dosud neregistrovaný lék od firmy Regeneron, který je kombinací monoklonálních protilátek casirivimab a imdevimab, což jsou proteiny, které mají bránit vstupu viru do lidských buněk.

Podle Fakultní nemocnice v Motole by první dodávka mohla do Česka dorazit po 21. březnu. Do stejné skupiny léčiv patří také nový lék bamlanivimab, který lékaři prvně použili minulý týden v pražské Thomayerově nemocnici. Obdrželo ho zatím deset pacientů. V Česku je momentálně k dispozici 500 ampulí. Premiér Andrej Babiš ve středu uvedl, že je již objednáno dalších 2500 dávek.

Užití léků má u pacientů tři základní cíle. Lékaři jimi chtějí především povzbudit imunitní systém. Cílí také na omezení schopností viru se množit. V této kategorii však zatím s nepřesvědčivými výsledky.

Jak pro Lidovky.cz popsal náměstek pro neoperační obory z Městské nemocnice Ostrava Jan Rajner, další cestou je limitovat přestřelené záněty (přehnaná reakce organismu na onemocnění – pozn. red.), k čemuž slouží kortikosteroidy, eventuálně antibiotika při vedlejší bakteriální infekci. V současné době jsou nejdiskutovanější skupinou léků monoklonální protilátky, kam patří například již zmíněný bamlanivimab. U těchto látek jsou již známy výsledky klinických studií, na jejichž základě ministerstvo zdravotnictví v únoru doporučilo použití a dočasně schválilo první neregistrované léky proti covidu-19 pro pacienty v těžkém stavu.

Ty by měly podle Jana Beneše, krajského koordinátora intenzivní péče a přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň, nabídnout podobný efekt jako konvalescentní plazma od vyléčených dárců. Ta obsahuje protilátky zvyšující schopnost bojovat s koronavirovou infekcí, ale mnohem bezpečnějším a účinnějšími způsobem.



„Kombinované preparáty mají pravděpodobně o něco vyšší účinnost než jedna samotná protilátka. Ekonomické nároky této léčby ovšem nejsou zanedbatelné,“ připomíná Beneš.

Nejen s plazmou opatrně

Konvalescentní plazma, která nepodléhá registraci SÚKL, byla hojně diskutovaná. Původní představa, že protilátky dostupné v plazmě vyléčených pacientů budou snižovat virovou nálož, se podle lékařů ne zcela potvrdila. Například Fakultní nemocnice v Hradci Králové ji však podle mluvčího Jakuba Sochora u pacientů stále využívá.

I přes počáteční pozitivní ohlasy mají nové léky sporný klinický efekt. Podle Beneše nelze na základě dosavadních poznatků nasadit preparáty plošně. Nadšení ze snadné léčby je proto potřeba mírnit. ,,Lidé přespříliš upínají naděje k preparátům, jako právě zmíněný ivermektin nebo isprinosin,“ uzavírá Beneš.