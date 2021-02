Teploty příští týden klesnou přes den i pod minus 15 stupňů. Po oblevě má začít znovu sněžit

Praha Příští týden bude mrazivý, teploty se budou pod nulou většinou držet i přes den a v noci na některých místech klesnou i pod minus 15 stupňů Celsia. Po nynějším oteplení a oblevě má začít znovu sněžit, a to nejen na horách. Už o víkendu se bude místy tvořit ledovka nebo náledí.

Zbytek února a začátek března budou jako celek teplotně mírně podprůměrné, srážek by mělo být o něco víc, než bývá obvyklé touto dobou. Vyplývá to z dlouhodobé prognózy a týdenní předpovědi, které na webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)



V příštím týdnu se bude týdenní průměr nejvyšších denních teplot pohybovat kolem minus tří stupňů Celsia, v dalších třech týdnech už se budou průměry držet několik stupňů nad nulou. Srážkově by první týden měsíční předpovědi, tedy od 8. do 14. února, měl být nadprůměrný. Další dva týdny do konce února budou sněhové či dešťové srážky odpovídat dlouhodobému průměru, první březnový týden bude srážkově spíše podprůměrný.

Průměrná teplota v Česku mezi 8. únorem a 7. březnem je minus 0,1 stupně Celsia. Nejchladněji bylo touto dobou podle dostupných údajů v roce 1956 s průměrnou teplotou minus 9,5 stupně, zatímco v roce 1998 bylo v průměru plus 5,3 stupně Celsia.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.