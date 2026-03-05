Politiky čeká na Hradě debata o obraně a bezpečnosti. Vystoupí i prezident

  7:07
Tradiční debata lídrů a představitelů všech parlamentních stran a uskupení bude vrcholem čtvrteční prestižní národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Politici tam představí priority pro obranu a bezpečnost země a postoje k nejnovějším bezpečnostním výzvám.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Věříme, že politická debata opětovně přispěje k identifikaci společných jmenovatelů v rámci jednotlivých bezpečnostních témat napříč celým politickým spektrem,“ uvedl za organizátory Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000.

Třináctý ročník prestižní národní konference v Míčovně Pražského hradu se ponese ve světle možných vládních škrtů v resortu obrany i aktuálních bezpečnostních výzev. Od pokračující ruské války na Ukrajině, přes čerstvý konflikt v Íránu až po výzvy pro zajištění vnitřní bezpečnosti Česka.

Na konferenci vystoupí místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO) a ministr obrany Jaromír Zůna. Strategické priority státu má nastínit nový poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka bude hovořit o zavádění moderních obranných technologií do armády. V kontextu současného bezpečnostního prostředí se Řehka zapojí rovněž do debaty o aktuální trendech vnitřní a vnější bezpečnosti České republiky s šéfem hasičů Vladimírem Vlčkem a policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

Jak udržet české obranné technologie na světové úrovni budou řešit zástupci významných investičních skupin, ale také například šéf Satelitního centra vojenského zpravodajství Marcel Vašíček.

Po 14 hodině je očekáváno vystoupení prezidenta Petra Pavla, který je pravidelným účastníkem akce. Jeho projev bude přímo předcházet závěrečné politické debatě lídrů a představitelů všech parlamentních stran.

I navzdory jednání sněmovny se názorově utkají Karel Havlíček (ANO), Ivan Bartoš (Piráti), Marek Výborný (KDU-ČSL), ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), Martin Kupka (ODS), šéf poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), Martin Dvořák (STAN) a Matěj Ondřej Havel (TOP09).

„Základem demokracie je diskuse. A ta je dnes zvláště důležitá v oblasti bezpečnosti a obrany,“ dodal Pavlačík.

Konference NBNS patří od svého vzniku v roce 2014 k nejvýznamnějším bezpečnostním platformám v Česku. Pravidelně se jí účastní nejvyšší ústavní činitele, vojenští velitelé, diplomaté a bezpečnostní experti. Už na prvním ročníku předsedové parlamentních stran kromě komunistů podepsali společnou deklaraci o zajištění obrany České republiky.

Vstoupit do diskuse

Důchodcem dříve? Předčasný důchod je od roku 2026 pro někoho výhodnější

Pracovní trh je absolventům VŠ zatím nakloněn. Firmy nabírají nové lidi a...

Komentář

Zničí Tomio Okamura v neděli veřejnoprávnost Václava Moravce a propadne se celá země do pekla?

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na jednání předsedů parlamentů...

Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United

Bukayo Saka slaví vedoucí trefu v utkání s Brightonem.

Írán jako cesta k armagedonu. Vojáci USA si stěžují na náboženské řeči nadřízených

Americký ministr obrany Pete Hegseth se modlí s příslušníky Národní gardy (28....

Babiš vyhlásil, že chce hájit děti a mládež proti drogovému svinstvu kratom

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a exministryně obrany Jana Černochová z ODS...

Nevzdáme se bez ohledu na počet obětí, vzkázal šéf Hizballáhu. Žádá odchod Izraelců

Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)

V Praze přistál už devátý evakuační spoj. S navrátilci se vítal i ministr Macinka

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Portugalsko povolilo USA využívání základny na Azorech. Mělo však podmínky

Přístav Horta na ostrově Faial je oblíbené místo pro setkávání jachtařů.

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Babiš žádal irského majitele Ryanairu o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Dodávat plyn Evropě můžeme přestat hned, jsou to ale jen úvahy, přemítal Putin

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.