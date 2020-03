Obrana nasadila místo zbraní dezinfekci. Ministerstvo nechce, aby se nakazili členové klíčových týmů

Praha Za dob povinné vojny se říkávalo, že správný voják páchne i z fotografie. Zvlášť během několikadenních cvičení v terénu. Za časů koronaviru ale strážci země stále víc voní dezinfekcí. A krom bdělosti před nepřítelem mají být pozorní i ke svému zdraví. To vše kvůli obavám z šíření nákazy.

„V souvislosti s novým onemocněním zavedla armáda řadu opatření, protože máme vojáky v misích, kde jsou lokality s již potvrzenými případy výskytu koronaviru. Jde o to, aby vracející se vojáci nerozšířili nákazu v rámci vojska a nesnížili tak jeho bojeschopnost nebo akceschopnost,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).



Hlavní armádní hygienička nařídila, aby všichni vojáci i civilní zaměstnanci bedlivě sledovali, jestli se u nich nevyskytují příznaky nemoci. Mnohem více se dbá na hygienu a vedení resortu zakázalo služební cesty do rizikových míst.

Zpřísnil se i režim pro vstup do armádních a ministerských budov. Kdo chce dovnitř, musí podepsat dokument, jehož součástí je následující text: „Prohlašuji, že jsem v období od 15. ledna 2020 do dnešního dne nepobýval v oblastech se zvýšeným výskytem nového koronaviru (...) a ani jsem se s osobami, které v tomto období a v těchto oblastech pobývaly, vědomě nesetkal.“

Přímo na ministerstvu obrany to vysvětlují tím, že v jeho sídle drží pohotovost třeba tým, jehož cílem je reagovat na možné teroristické hrozby. V případě katastrof a nenadálých situací se zde schází také ústřední krizový štáb.

Armáda ruší řadu akcí, cvičení ale ne

„Dbáme na to, aby se sem nedostaly osoby, které by mohly být virem nakaženy. Pokud by se sem virus zavlekl, mohl by se řetězovitě šířit a paralyzovat stěžejní části ministerstva. Vždyť jsou tady například útvary, kde se drží dennodenní hotovost kvůli ochraně vzdušného prostoru proti takzvanému Renegade,“ popsal Metnar.

Anglickým termínem, jejž v tuzemsku nejvíce proslavil seriál se mstitelem na motorce Renem Rainesem (Odpadlík, v originále Renegade), se označuje zneužití civilního letadla pro teroristický útok. Tedy překvapivý atak, který 11. září 2001 použili islamisté z al-Káidy pod vedením Usámy bin Ládina proti věžím Světového obchodního centra v New Yorku a dalším cílům v USA.

Na ministerstvu i v armádních budovách se v současné době mnohem více dezinfikuje. Běžné je používání antibakteriálního mýdla nebo utěrek. Vojsko se tím neliší od jiných státních či soukromých zaměstnavatelů v republice.

Podobné je i rušení akcí, na nichž by se mohlo na jednom místě sejít větší množství lidí, a přispět tím k rychlému šíření viru. Obrana takto zrušila páteční setkání s veterány druhé světové války. Právě senioři, nemocní a oslabení lidé jsou nákazou původem z Asie ohroženi nejvíce.

Mluvčí ministerstva Jiří Caletka vyškrtnutí akce z kalendáře vysvětlil „aktuální prevencí při pořádání akcí s větší koncentrací lidí“. Vláda také zrušila plánované cvičení Obrana 2020. Na něm si Česko mělo poprvé vyzkoušet, jak by na nejvyšší úrovni reagovalo na hybridní útok podobný tomu, kterým Rusko získalo Krym a další oblasti na východě Ukrajiny.

Přímo vojáci prý žádná cvičení neruší. „Výcvik jednotek pokračuje podle plánu,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. To by se ale mohlo změnit. Vše bude záležet na tom, jak rozhodnou politici. Armáda se řídí doporučeními Bezpečnostní rady státu, ministerstva zdravotnictví, hlavní hygieničky a nařízením ministra obrany, dodala.