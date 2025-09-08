Albert stáhl žalobu na ochránce zvířat, spolek se ani nestihl omluvit

„Soudní řízení jsme využili jako legitimní a ústavně garantovaný prostředek, jak se v právním státě domáhat ochrany dobré pověsti a značky. Soud nám dal za pravdu a hnutí Obraz se dle rozhodnutí soudu musí omluvit za šíření nepravdivých informací. Po kladném rozhodnutí soudu jsme se rozhodli žalobu stáhnout,“ uvedl Mareček.
Řetězec podal žalobu v reakci na kampaň spolku. Podle Obrazu Albert nabízí kuřata z těch nejkrutějších chovů, kde žijí namačkaná na promáčené podestýlce plné výkalů. Často se podle něj nemohou dostat k vodě a potravě, mají bolestivé popáleniny na nohou a na břiše a trpí řadou nemocí.
Albert považoval kampaň za lživou a manipulativní, a v žalobě požadoval omluvu a odstranění lživých tvrzení z webových stránek, plakátů i letáků. Soud přiznal omluvu, spolek ale nemusí odstraňovat zveřejněné záběry z chovů.
Albert nicméně žalobu stáhl dříve, než rozsudek nabyl pravomocnosti a než se spolek stihl omluvit. Řetězci podle Marečka postačí, že soud omluvu přiznal. O stažení žaloby dnes Albert informoval i spolek, který už dříve avizoval, že se proti rozsudku odvolá.
Na spolek podala s Albertem žalobu i společnost Rabbit Trhový Štěpánov, v její části soud žalobu zamítl.
Spolek kampaň s názvem Albertova krutost zahájil loni v březnu. Vycházel v ní z videí pořízených údajně z chovů firmy Rabbit Trhový Štěpánov. Obraz v kampani mimo jiné poukazoval na to, že Albert v Belgii a Nizozemsku prodává kuřata odchovaná v lepších podmínkách. Po české pobočce požaduje, aby přijala závazek, že v budoucnu bude odebírat kuřata z chovů s lepšími podmínkami.