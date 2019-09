OBRAZEM: Fotoreportér LN vzlétl nad středočeskou krajinu a zachytil kůrovcovou zkázu

PRAHA Vysoko v horách umí žít smrk a lýkožrout ve spokojené symbióze. Kůrovcová kalamita posledních let ale ukazuje, co se stane, když dá člověk přednost hospodářskému prospěchu z lesů nad přírodou, nasází smrk nahusto v nižších polohách a nepřidá listnaté kolegy. Klimatická změna si podala ruku se zranitelnými monolity jehličnanů a škody jdou do vysokých miliard. A to jsou jen ty vyčíslitelné penězi.

Fotoreportér LN Dan Materna vzlétl nad středočeskou krajinu, aby pořídil obraz, který z běžné lidské perspektivy nelze zahlédnout. Olysalé plochy a hromady pokácených stromů názorně ilustrují studená statistická data. Loni spořádal kůrovec 50 tisíc hektarů lesů – odhady pro letošní rok hovoří o těžko uvěřitelném desetinásobku.

Odborníci se opatrně shodují, že veškeré aktivity za zpomalení kalamity se minou účinkem, že žravý brouk projde celou zemí a zásadně změní její tvář.

Má-li záchranářské úsilí k něčemu vést, dodávají experti, je nutné poučit se při následné obnově. Nesázet tak nahusto, nekácet tak často, dbát na druhovou i věkovou různorodost stromů, regulovat stavy zvěře, aby chutné mladé listnáče nespolykala. Vedle estetických a hospodářských dopadů má dramatický úbytek lesů dopad i na objem uhlíkových emisí. Stromy dokážou přirozeně pohltit čtyři i pět procent škodlivin, jejich absorpční kapacita bude chybět.