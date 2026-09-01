1. září 2026 14:47, aktualizováno 14:47
OBRAZEM: Hlávkův most je opravený. Věděli jste, jaké detaily stavba skrývá?
Po prázdninové rekonstrukci se opět plně otevřel provoz na Hlávkově mostě, vrátila se i tramvajová linka. Práce se zaměřily na nezbytné zesílení zákrytových (přechodových) desek v prostoru mezi historickou konstrukcí z roku 1911 a novější částí z roku 1962. Denně tudy projedou a projdou tisíce aut a chodců, věděli jste ale například o těchto detailech ze samotného mostu? Podívejte se na ně v galerii, kterou během rekonstrukce pořídil Ropid a doprovodil je popisky.
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