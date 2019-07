Radonová záhada v hlubinách. Navštívili jsme uranový důl, v němž se ‚těží‘ radioaktivní voda

Krušné hory Specifická hornická krajina Krušnohoří se nyní pyšní titulem světového dědictví. Místní jsou rádi i opatrní zároveň. „Nevím, co to znamená pro region. Jestli je to výhoda, nebo jestli tady budou stavební uzávěry,“ říká jeden z bývalých horníků.