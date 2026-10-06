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OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

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  11:44aktualizováno  11:44
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Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
16 fotografií
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna, komplikuje provoz lodí a na některých místech zanechala na suchu tisíce škeblí. Povodí Vltavy přitom vodu ze Slap využívá k udržení potřebného průtoku Vltavy.
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