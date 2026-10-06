6. října 2026 11:44, aktualizováno 11:44
OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí
Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu v minulých dnech dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna, komplikuje provoz lodí a na některých místech zanechala na suchu tisíce škeblí. Povodí Vltavy přitom vodu ze Slap využívá k udržení potřebného průtoku Vltavy.
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