9. července 2026 19:20
OBRAZEM: Zkáza Baťova Zlína. Obrovská mračna prachu, hustý dým, v akci vrtulníky
Hustý dým, tuny prachu a hasiči bojující s plameny. Ve čtvrtek ráno vypukl v areálu bývalých Baťových závodů ničivý požár, který postupně zachvátil jediný centrální sklad obuvnické firmy Vasky a z jedné budovy se rozšířil na sousední. Komplex známý jako Svit založil obuvnický génius Tomáš Baťa, který městu vtiskl jedinečnou podobu. Podívejte se na dílo zkázy ve fotografiích.
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