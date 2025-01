Většina volání na nouzové linky je zbytečná. Stát chce odpojit ty zlomyslné

Je bezesporu důležité stanovit kritéria, říká právník Martin Adamec z Katedry správního práva a správní vědy na Univerzitě Karlově ohledně kategorizace v rozhovoru pro iDNES.cz zdůrazňuje, že je důležité stanovit kritéria, na základě kterých by k zablokování telefonního čísla mohlo dojít. Bylo by z právního pohledu v pořádku, že by se někteří lidé nemohli dovolat na tísňovou linku? Byť ji dříve zneužívali.

Problematika zlomyslného volání a jiné zlomyslné komunikace na tísňová čísla není nová. Již v platném znění zákona o elektronických komunikacích byla tato problematika upravena, avšak nebylo možné přistoupit ke znemožnění uskutečnění tísňových hovorů, tj. k zablokování komunikace pro konkrétní telefonní číslo. Tato možnost přibyla později. Z hlediska podmínek umožňujících přistoupení k tomuto kroku je však právní úprava od jejího přijetí až doposud poměrně obecná. Proto považuji zpřesnění právní úpravy za žádoucí. Novinkou tedy není samotná možnost blokace, ale zpřesnění kritérií, dle kterých lze k tomuto kroku přistoupit. Podle mého názoru by každé konkrétní zablokování mělo být oznámeno vlastníku daného telefonního čísla, aby byl s touto situací seznámen a mohl tak počítat s tím, že pro něj po určitý čas nebudou v důsledku předchozího nezákonného jednání tísňová čísla dostupná. Smyslem a účelem právní úpravy, ať již té stávající či navrhované, není odepřít přístup k tísňovým hovorům konkrétní osobě, ale naopak smyslem je zamezit tomu, aby se v důsledku zlomyslných hovorů neoddálila pomoc jiným volajícím, kteří ji skutečně a akutně potřebují. Pokud by se zablokovanému něco poté stalo, hrozilo by, že by pak mohl být stát (ministerstvo) stíhán?

Pokud by blokovaný volající potřeboval poskytnout pomoc, např. lékařskou pomoc, je třeba rozlišovat, zdali došlo k zablokování zákonným způsobem, nebo v rozporu se zákonnou úpravou. Každý volající by měl počítat s tím, že pokud bude tísňovou komunikaci uskutečňovat v rozporu se zákonnou úpravu, riskuje tím, že v případě potřeby si pomoc nemusí přivolat. Jde však o jeho dobrovolné rozhodnutí, za které nemůže nést odpovědnost někdo jiný. Samozřejmě jiná situace by nastala, pokud by došlo k zablokování telefonního čísla, které by bylo v rozporu s právními předpisy. Právě proto je důležité, aby každé jednotlivé zablokování bylo přezkoumatelné a každá osoba, které se bude týkat, by o tom měla být vyrozuměna. Jak by podle vás bylo těžké hodnotit, co je a není zlomyslná komunikace?

Za zlomyslná volání a jinou zlomyslnou komunikaci lze považovat takové jednání, které je v rozporu se smyslem a účelem tísňové komunikace. Dle zákonné úpravy slouží tísňová čísla k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Veškerou ostatní komunikaci odporující uvedenému účelu nelze považovat za tísňovou. Samozřejmě nikoli každé kontaktování tísňového čísla, které by bylo v rozporu s uvedeným účelem, lze automaticky považovat za nezákonné a hodné blokace. Je třeba si uvědomit, že volající často nejsou schopni vyhodnotit naléhavost jejich komunikace, mohou být rozrušeni, a jakkoli nemají úmysl zneužívat tísňová čísla. Od těchto případů je nutné odlišovat skutečně zlomyslnou komunikaci, tj. úmyslné zneužívání tísňových čísel, u kterého lze zcela legitimně a legálně uvažovat o zablokování pro konkrétní telefonní číslo. Je bezesporu důležité stanovit kritéria, na základě kterých by k zablokování telefonního čísla mohlo dojít. Ostatně pouze takto bude každé jednotlivé blokování moci být přezkoumatelné. Jako velmi vhodné se jeví kritérium četnosti komunikace v určitém časovém úseku. To je dle mého názoru relevantní. Kromě toho by měl fungovat efektivní systém sankcionování zneužívání tísňové komunikace a každý jednotlivý případ by měl být přísně potrestán, což by mohlo nezákonnou tísňovou komunikaci eliminovat.