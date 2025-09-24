Mimořádná brutalita. Pracovníci ostrahy obchoďáku mlátili a řezali bezdomovce

Policie obvinila tři pracovníky ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří podle ní nejméně v osmi případech bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce. Podle kriminalistů je kopali, bili pěstmi i teleskopickými obušky nebo je řezali noži a nůžkami. Trojici ve věku 19 až 21 let hrozí v případě odsouzení až osm let vězení.

Obvinění se budou zpovídat z ublížení na zdraví, vydírání, loupeže a nebezpečného vyhrožování. Hlavní podezřelý je ve vazbě, uvedl ve středu na policejním webu mluvčí Richard Hrdina. Policisté podle něj pátrají po dalších poškozených.

Na případy policisty přivedl incident z konce loňského roku, kdy se podle nich dostal v obchodním domě v Praze 1 mladý cizinec do konfliktu s obsluhou restaurace, která si na pomoc přivolala ostrahu. Ta podle mluvčího zavedla muže na evakuační schodiště, kde proti němu použila pepřový sprej a začala ho bít, mimo jiné ho bičovala po holých zádech jeho koženým opaskem.

Opasek si podezřelí pak nechali jako trofej a vrátili se do obchodního domu, uvedl Hrdina a doplnil, že kriminalisté případ kvalifikovali jako loupežné přepadení. Během následného vyšetřování našli v mobilním telefonu jednoho z podezřelých podle Hrdiny několik videí zachycujících bití a týrání mužů bez domova.

„Své oběti vylákali pod smyšlenou legendou na evakuační schodiště a následně je tam začali brutálně bít. Do poškozených kopali, bili je pěstmi, teleskopickými obušky nebo je například řezali noži a nůžkami na různých částech těla. Jednomu z nich se snažili teleskopem vymlátit zuby a dalšího nutili, aby před nimi masturboval, přičemž ho bili kovovým obuškem,“ popsal mluvčí zacházení trojice podezřelých s bezdomovci.

Kriminalisté z osmi případů zachycených ve videích nalezli a vyslechli několik poškozených, další dál hledají. Zveřejnili proto na webu video s fotografiemi obětí. Lidé, kteří je poznají nebo ví, kde se nachází, mají volat na linku 158.

