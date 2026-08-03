Obvinění ze žhářského útoku v Pardubicích podali stížnosti na prodloužení vazby

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  10:54aktualizováno  10:54
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V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně zničena, na místě zasahují hasiči. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubický kraj

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Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, jimž soud prodloužil vazbu, si proti tomu podali stížnost, sdělil soudce Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, který o prodloužení vazby o tři měsíce rozhodl 23. července.

Stížnostmi se bude zabývat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové.

Dva obvinění jsou z Česka, dva jsou cizinci, podle soudce vinu odmítají. Vazební důvody u nich trvají kvůli obavě z jejich útěku a z pokračování v trestné činnosti.

Policie postupně zadržela v souvislosti s útokem na zbrojovku 11 lidí. Osm je ve vazbě v Česku, další tři zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. První obviněné vzal soud do vazby na konci března, další následovali později.

Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.

LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

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