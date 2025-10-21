Obviněný podnikatel Popovyč z kauzy Motol je na svobodě, opustil vazbu

Žalobkyně v úterý propustila z vazby podnikatele Michajla Popovyče stíhaného v motolské kauze. Ve vazbě tak zůstávají v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů z 18 pouze dva obvinění, někdejší ředitel nemocnice Miloslav Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, napsal web Odkryto.cz.
„Evropská pověřená žalobkyně dnes dala pokyn k propuštění obviněného Popovyče z vazby na svobodu,“ řekl serveru obhájce Václav Chum. Podle serveru podnikatel opustil vazební věznici v Praze na Pankráci dnes odpoledne. Ve vazbě byl od konce února.

Policie Popovyče podle webu podezírá, že uplácel Budinského kvůli tomu, aby v nemocnici získal zakázky na úklid. Svého podílu ve společnosti Midian-Coral, která od roku 2012 získávala v Motole zakázky na úklid, se obviněný podle dřívějších informací zbavil krátce poté, co ho soud poslal do vazby.

Celkem bylo z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí. Vedle Ludvíka a Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Na rozdíl od Ludvíka a Budinského byl ale Jansta na začátku srpna propuštěn z vazby.

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

