Obviněným v Brně hrozí až 16 let vězení. Švachula skončil v dozorčí radě ČD Cargo

BRNO Obviněným v kauze Brno-střed hrozí až 16 let vězení, přitěžuje jim účast v organizované skupině. Policie zasahovala na radnici minulý týden a zajímala se hlavně o zakázky investičního odboru. Obvinila devět lidí, pět skončilo ve vazbě včetně radního Jiřího Švachuly a vedoucího odboru investic Petra Liškutina (oba ANO).

Devíti obviněným v korupční kauze v Brně-středu hrozí 10,5 roku až 16 let vězení. Přitěžuje jim účast v organizované zločinecké skupině, která sazbu zvedá. Řekl to dozorující státní zástupce Radek Mezlík. Policie viní devět lidí ze zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů, pět z nich skončilo ve vazbě. Soudce Městského soudu v Brně Libor Hanuš už dříve uvedl, že jim hrozí tresty od 10,5 roku výše.

„Sazba, kterou jsou ohroženi, vychází z toho, že u všech jde o přijetí úplatků nebo úplatkářství v té vyšší kvalifikaci, kde hrozí sazba od pěti do 12 let. Ale vzhledem k tomu, že je to organizovaná zločinecká skupina, tak zákon stanoví, že horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu a ukládá se trest v horní polovině takto stanovené sazby. Tím pádem se 12 posouvá o třetinu na 16, tedy pět až 16. Polovina je 10,5 roku takže v horní polovině je nad 10,5,“ vysvětlil Mezlík.

Policie po zásahu na radnici z konce minulého týdne obvinila devět lidí. Pět z nich skončilo v sobotu ve vazbě, a to radní Jiří Švachula (ANO) a vedoucí odboru investic Petr Liškutin (ANO), který je zároveň místostarostou Brna-Ivanovic. Kromě Švachuly a Liškutina jsou ve vazbě také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách - Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Čtyři lidi policie stíhá na svobodě, dva spolupracují.

Faltýnek junior koupil vilu za 1,8 milionu

Podle pondělní MfDnes se se Švachulou a Liškutínem zná Jiří Faltýnek (ANO), syn místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnek. Ten se objevuje ve druhé větvi případu, kdy chodil v roce 2017 na schůzky se šéfem českého Kapsche Karlem Faixem a předsedou antimonopolního úřadu (ÚOHS) Petrem Rafajem. ÚOHS v té době řešil stížnosti Kapsche vůči miliardovému mýtnému tendru.

Jiří Faltýnek se také zná s podnikatelem Ivanem Trunečkou, kterého policie podle MfDnes podezřívá, že se jeho stavební firma podílela na manipulaci zakázek v městské části Brno-střed. Jiří Faltýnek dříve působil jako místopředseda představenstva městské firmy Teplárny Brno, Trunečkova stavební firma od ní získávala zakázky v hodnotě stovek milionů korun. Od Truneky koupil Jiří Faltýnek luxusní rozestavěnou vilu ve Vranově u Brna za velmi výhodných 1,8 milionu korun, za velký pozemek zaplatil přes tři miliony korun.

„Pracovně jsme s Jirkou nikdy do kontaktu nepřišli, ale jsme přátelé přes deset let. Připadá mi neuvěřitelné, že by měl být v nějakém zločineckém spiknutí. Znám ho jako člověka, který odvedl pro Brno spoustu práce,“ bránil Švachulu už ve čtvrtek Jiří Faltýnek. Policie ho minulý týden nekontaktovala.

Faltýnek mladší odmítá, že by ovlivňoval jakoukoli zakázku. „Ono to ani nejde. Vylučuju nějaké ovlivňování. Kdybych to dělal, nekupuju si to na hypotéku,“ řekl Jiří Faltýnek. „Za dům a pozemek jsem zaplatil přes pět milionů. Je to za cenu obvyklou a je to financované hypotékou, mám k tomu veškeré smlouvy. Není to ani vila, ale rodinný dům, kde bydlíme. Dům byl rozestavěný, byla to hrubá stavba,“ uvedl Jiří Faltýnek.



Konec v ČD Cargo

Spojovací článek obou kauz, Švachula, dnes skončil v dozorčí radě ČD Cargo. K tomu vyzval firmu ministr dopravy Dan Ťok (ANO) na žádost premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše - čtěte zde.

Městská část Brno-střed se chce po policejním zásahu na radnici přihlásit v trestním řízení v pozici poškozeného. Novinářům to řekl tajemník úřadu Petr Štika.



Podle tajemníka Štiky radnice vyčíslí zpětně objem zakázek, kterých by se mohlo týkat nějaké pochybení. Kromě toho prověří všechny aktuální zakázky, jsou jich odhadem desítky.



Podle Štiky je prošetřování a objasnění celé situace na straně policie. „My se budeme snažit vyčíslit objem zakázek, kterých by se to mohlo týkat, protože se chceme přihlásit k trestnímu řízení v pozici poškozeného,“ uvedl Štika. Počet zakázek ani čísla zatím neodhadoval.

Prověří investiční akce

Podle něj také radnice prověří všechny aktuální investiční akce, které se konají. „Chceme mít jistotu, aby nevznikla další škoda. Jedná se o desítky veřejných zakázek za několik uplynulých let. Budeme to dělat i u menších zakázek, abychom věděli, že sjednané ceny jsou pro městskou část výhodné,“ řekl Štika.

Podle něj se zastaví na čas všechny investiční akce. „Budeme dělat jen havarijní opravy. Jinak pozastavíme a zmapujeme všechny realizace veřejných zakázek v investiční oblasti i v realizaci běžných plánovaných oprav a údržby bytových domů,“ dodal Štika. Pozastaví se například pasportizace bytových domů. Žádné velké nebo zásadní investiční akce to podle něj nejsou.

Policie zasahovala na radnici městské části Brno-střed od čtvrtečního do sobotního rána. Zajímala se především o zakázky investičního odboru. Policie viní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Kromě Švachuly a Liškutina skončili ve vazbě také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách, a to Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Čtyři lidi jsou na svobodě, dva spolupracují. Hrozí jim tresty od 10,5 roku do 16 let.