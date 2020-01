Obvodní státní zastupitelství zrušilo trestní stíhání několika desítek zastupitelů Prahy 1

PRAHA Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 zrušilo trestní stíhání několika desítek současných a bývalých zastupitelů Prahy 1, které se týkalo hlasování o privatizaci bytů v minulých volebních obdobích. Vyplývá to z usnesení zastupitelství. Trestní oznámení podal pirátský zastupitel a bývalý radní městské části David Bodeček.

V Praze 1 se tento týden změnila koalice, nyní tam vládne uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), ODS, TOP 09 a ANO. Piráti a Praha 1 Sobě, jejíž starosta Pavel Čižinský městskou část od voleb v roce 2018 vedl, odešly do opozice. Při změně vedení jejich zástupci kritizovali novou koalici i kvůli tomu, že někteří její zástupci byli trestně stíhaní.



„Rozhodnutí státního zástupce o zastavení stíhání téměř čtyřiceti zastupitelů mě vlastně nepřekvapilo. Nikdo z obviněných nemohl spáchat to, z čeho jsme byli obvinění a stíhaní,“ uvedla předsedkyně ODS v Praze 1 a jedna z obviněných Jaroslava Janderová. Kritiku Pirátů a členů Prahy 1 Sobě označila za skandalizování a použití „nekalých politických nástrojů v demokratické soutěži politických stran a hnutí“.

„Toto trestní oznámení podala účelově politická konkurence Piráti. Je velmi sporné, zda zastupitelé mají být stíháni za to, jak hlasují na zastupitelstvu ve chvíli, kdy vycházejí z podkladů připravených úředníky městského úřadu,“ uvedl předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Mezi další obviněné patřil například bývalý starosta Oldřich Lomecký (dříve TOP 09) a dřívější místostarosta Daniel Hodek (ČSSD), ze současných zastupitelů pak Richard Bureš (ODS), Filip Kračman (TOP 09), Jan Votoček (TOP 09) a Eva Špačková (ODS). Kromě politiků byli obviněni i úředníci městské části.

Podle Bodečka, který trestní oznámení podal, Praha 1 od roku 2012 prodala ve výběrovém řízení několik desítek bytů, aniž ověřovala, zda je prodává za cenu obvyklou. „Byty byly prodávány za ceny, které nabídli účastníci výběrového řízení. Městská část takto nabízené ceny bez dalšího akceptovala, aniž by ověřovala jejich obvyklost,“ uvedl dříve.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 předloni v případu prodeje bytu v Praze 1 zastavilo jako neopodstatněné trestní stíhání jednoho radního a dvou zaměstnankyň úřadu. Trestní oznámení podal jeden z neúspěšných zájemců o koupi bytu.

Praha 1 v uplynulých letech prodala desítky bytů a jejím postupem při prodeji části jejího majetku se policie mimo jiné zabývala koncem roku 2016. Policisté podle dřívějšího vyjádření mluvčí Andrey Zoulové tehdy prověřovali v souvislosti s privatizací městských bytů možné podezření z pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži. Na přelomu roku 2016 a 2017 vyšetřování formálně ukončili. Policie tehdy nikoho neobvinila.