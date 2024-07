GIBS navrhla obžalovat policisty za napadení dívek na Smíchově, stíhá i člena hlídky

Podání obžaloby na dvojici pražských policistů potvrdila mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. „V současné době je zahájeno trestní stíhání proti třem policistům. U dvou příslušníků byl v červenci předložen státnímu zástupci návrh na podání obžaloby,“ řekla serveru.

Případ nyní posoudí Městské státní zastupitelství v Praze. Dozorový státní zástupce po prostudování spisového materiálu rozhodne, zda podá obžalobu, nebo věc vyřídí jinak, uvedl mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Napadení se stalo 17. února v Nádražní ulici v Praze před nočním barem. Policista tam podle dřívějších informací webu Blesk.cz dorazil ve slavnostní uniformě z policejního plesu na Žofíně. Muž dívku napadl, za vlasy ji tahal po ulici a následně ji zaklekl.

Désolé olé @desoleole Opilý policajt ve slavnostní uniformě brutálně zaútočil na devatenáctiletou dívku, pomáhala mu i jeho přítelkyně, také strážkyně zákona. Všichni byli na akci v pražském klubu Phenomen.



Trochu se bojím, když takoví lidé mají pomáhat a chránit. https://t.co/9aFgMOXu6G oblíbit odpovědět

Údajně mu pomáhala i jeho přítelkyně, rovněž policistka. Přihlížející lidé se policistu snažili zastavit, na místo pak dorazila hlídka. Muži podle Blesku naměřila policie 2,6 promile alkoholu v krvi, jeho přítelkyni 1,6 promile. Pro napadenou ženu musela přijet sanitka.

V dubnu zahájil GIBS trestní stíhání policisty a jeho partnerky. Obvinila je z výtržnictví a muže navíc z těžkého ublížení na zdraví, kterému tak nyní hrozí až deset let za mřížemi. Žena by kvůli incidentu mohla jít do vězení až na dva roky. Dvojice se proti obvinění bránila, žalobce ale stížnosti v červnu zamítl jako nedůvodné.

Pražská policie jednání dvojice již dříve odsoudila a omluvila se za ně. Policistu stíhaného za napadení dívky propustila a policistku zprostila výkonu služby.

V červnu padlo kvůli násilnostem ze strany opilých policistů ještě další obvinění. Inspekce zahájila stíhání jejich kolegy, který na místo dorazil jako člen přivolané hlídky, uvádí iROZHLAS.cz.

Policista je obviněný z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. „Obviněnému je kladeno za vinu, že jako příslušník bezpečnostního sboru, který se dostavil na místo trestného činu, nezabránil pokračujícímu napadání poškozené, v důsledku čehož jí byla způsobena těžká újma na zdraví,“ uvedl mluvčí Cimbala.