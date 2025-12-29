Státní zástupce obžaloval prezidentova řidiče, který opilý havaroval

Státní zástupce podal obžalobu na řidiče prezidenta Petra Pavla za únorovou nehodu v opilosti v obci Česká Čermná na Náchodsku. Člen ochranné služby hlavy státu byl při havárii ve voze sám, po příjezdu hlídky nadýchal. Od března je řidič postavený mimo službu.

Prezident Petr Pavel | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Podání obžaloby potvrdila serveru iRozhlas.cz náměstkyně krajského státního zástupce v Hradci Králové Hana Flídrová.

„V předmětné trestní věci byla na obviněného podána obžaloba k Okresnímu soudu v Náchodě pro přečin porušení povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru,“ uvedla Flídrová. Řidiči hrozí v případě, že ho soud shledá vinným, až dva roky vězení, případně zákaz činnosti.

Kvalifikace věci, kterou vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, se v průběhu vyšetřování změnila. Inspekce příslušníka původně stíhala kvůli ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle informací serveru iRozhlas.cz lékařské vyšetření nakonec nepotvrdilo, že by měl šofér v krvi jedno promile alkoholu, což je hranice trestného činu. Řidiče inspekce obvinila na jaře.

Řidič havaroval v sobotu 8. února pozdě večer v obci Česká Čermná, kde má hlava státu chalupu, informoval následující den Blesk.cz. Ochránce řídil pod vlivem alkoholu, prezident účastníkem havárie nebyl, uvedl tehdy mluvčí policejního prezidia.

