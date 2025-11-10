Zakázka na parkovací dům v Pardubicích míří k soudu, obžalovali šest lidí

Autor: ,
  14:08
Okresní státní zastupitelství v Pardubicích obžalovalo šest lidí kvůli zakázce na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Kvůli kauze skončil tehdejší primátor Martin Charvát. Obžalovaní se podle dřívějších informací snažili vyřadit společnost, která zakázku za 340 milionů korun získala.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Josef Vostárek, ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
15 fotografií

Podání obžaloby Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz potvrdil okresní státní zástupce Aleš Veselý.

„Dozorová státní zástupkyně vyhověla návrhu policejního orgánu na podání obžaloby, když dospěla k závěru, že výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněných před soud. Proto podala ve věci obžalobu na celkem šest fyzických osob,“ uvedl Veselý. Obžaloba je viní ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku, přičemž právní kvalifikace není u všech obviněných stejná.

V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu a dalšími zakázkami Služeb města Pardubic 19 lidí a několik firem včetně tehdejšího primátora Pardubic za ANO Martina Charváta a jeho náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD).

Média tehdy uváděla, že Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět. Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě. Charvát se všech svých funkcí vzdal, byl radním, zastupitelem a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu, hnutí ANO ho vyloučilo.

Soud ve čtvrtek odpoledne rozhodoval o uvalení vazby na exprimátora Pardubic Martina Charváta. (23. listopadu 2023)
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025)
15 fotografií

Kauza se netýká pouze výběru dodavatele stavby, ale také technického dozoru. Jak dříve uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, obvinění se snažili neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří byli levnější než později vybraný technický dozor. Městskou společnost Rozvojový fond Pardubice to mohlo poškodit o téměř 630.000 korun.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.