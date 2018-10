Obžalovaný extajemník SPD opustil špitál den poté, co byl kvůli jeho nemoci odvolán soudní proces

PRAHA Bývalý tajemník SPD Tomia Okamury Jaroslav Staník díky své zdravotní indispozici uniká tomu, aby s ním justice zúčtovala za nenávistné výroky adresované menšinám. Lidovky.cz nyní zjistily, jakými neduhy trpí a že na nějaký čas skutečně skončil v nemocnici. Aktuálně od něj čeká soud na další lékařské zprávy, aby mohl rozhodnout o termínu hlavního líčení.

Z podněcování k nenávisti vůči skupině osob a schvalování genocidy se měl Staník začít u Obvodního soudu pro Prahu 1 zodpovídat 6. září hodinu po poledni. Proces však neodstartoval. Hlavní aktér případu nechal po svém advokátovi vyřídit, že není v kondici. Omluvil se ze zdravotních důvodů. Dosud nebylo jasné, co za jeho údajným kolapsem stálo. Soudu svou absenci však oficiálně doložil.

„Předložené lékařské dokumenty byly soudem akceptovány, obsahovaly všechny potřebné náležitosti k tomu, aby nepřítomnost obžalovaného u tehdy nařízeného jednání byla řádně omluvena,“ potvrdila serveru Lidovky.cz místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 pro trestní úsek Dana Šindelářová.

Podle informací serveru Lidovky.cz někdejšího funkcionáře SPD trápí potíže s krevním tlakem, z nich plynou další komplikace. Lidovky.cz současně zjistily, že Staník opravdu ulehl do nemocnice. Shodou okolností ho špitál přijal přímo 6. září, kdy mělo hlavní líčení započnout. V nemocniční péči zůstal jediný den, hned 7. září ho špitál propustil a svěřil do péče jeho obvodního lékaře. Od té doby je extajemník v pracovní neschopnosti.

‚Soud nemá aktuální informace o jeho stavu‘

„Soud o případném ukončení pracovní neschopnosti do dnešního dne informace neobdržel. Aktuální informace o zdravotním stavu obviněného soud nemá, proto písemně vyzval obhájce obviněného o doložení zpráv ohledně zdravotního stavu obviněného,“ dodala místopředsedkyně Šindelářová. Podle informací serveru Lidovky.cz se měl Staník u svého doktora ukázat na poslední kontrole 5. října, soud o jejím výsledku vyrozumění nedostal.

Teprve až další informace od lékařů pomůžou soudu odpovědět na otázku, na kdy může určit nový termín hlavního líčení. Zatím se nicméně nezdá jako pravděpodobná varianta, o níž mluvil zkušený trestní advokát Jaroslav Ortman. „Soud by mohl dojít k závěru, že je mařeno trestní stíhání, na obžalovaného by mohl být vydán zatykač a mohl by být k soudu předveden policií,“ řekl před časem serveru Lidovky.cz.

Bývalého tajemníka SPD Tomia Okamury poslala státní zástupkyně k soudu kvůli jeho excesu z 24. října loňského roku. V jednom z klubů Poslanecké sněmovny se tehdy Staník po deváté hodině večer přestal kontrolovat, mimořádně hrubými výroky častoval menšiny. Podle několika svědků při incidentu viditelně sehrál svou roli alkohol, Staník byl údajně opilý.

„Před nejméně třemi osobami, které jeho výroky vzaly v potaz, v průběhu slovní konverzace nahlas a zcela zřetelně pronesl ‚buzeranti a lesby jsou nemoc, měli by se střílet hned po narození‘, a dále výrok ve smyslu ‚buzeranti, Židi a Cigoši všichni do plynu‘,“ lze se dočíst v soudních dokumentech k případu, které mají Lidovky.cz k dispozici. K hrubostem se uchýlil poté, co se v klubu ukázala tehdejší ministryně práce Michaela Marksová Tominová (ČSSD).

Předávání stranické agendy ve sněmovně

Skandál rychle přeťal Staníkovu politickou kariéru. Spolupráci s ním rozvázal poslanec strany Jaroslav Holík, jemuž sloužil jako asistent. Skončil i jako tajemník hnutí, v únoru letošního roku měl také odložit stranickou průkazku. Tomio Okamura díky tomu opakovaně před novináři argumentoval, že jeho SPD už se Staníkem nic nespojuje. Jenže šéf SPD v tomto případě neříká pravdu.

Okamurovec z ČSSD Jaroslav Staník za minulého režimu působil i SNB, později byl policistou. Před spojením s Tomiem Okamurou byl roky členem ČSSD, v letech 2010 až 2014 vykonával funkci místostarosty Bojkovic na Uherskohradišťsku.

ČSSD se ho v roce 2012 zbavila, protože ještě coby straník pomáhal Okamurovi v jeho senátní kampani. V širší známost veřejnosti vešel loni během voleb, když novináře ostře vykazoval ze štábu hnutí.

„Má přístup do sněmovny,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí strany Michaela Dolenská. Na půdu dolní komory měl přístup díky vstupní kartě, jež mu náležela coby funkcionáři SPD. Ačkoliv jím Staník už není, poslanci SPD si ho nadále chtějí držet u sebe. „Má vstupní kartu poradce poslaneckého klubu SPD. Platnost karty je vázaná na poslanecký klub SPD,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Martina Lustigová z tiskového odboru Sněmovny.

Oficiálně přitom strana mluví o tom, že Staník potřebuje mít přístup do sněmovny kvůli předávání agendy nové tajemnici SPD. Tou je Andrea Dupová, s níž také spolupracuje šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala jako se svou asistentkou. Proč si stranické pozice potřebují měnit na půdě parlamentu, SPD nechala bez odpovědi. Sám Staník svou kauzu a její souvislosti veřejně nekomentuje.