Očekávaná opatření podle Chlíbka: Návrat do normálu je nadohled, s covidpasy se nedá žít věčně

Rozhovor

Vlna omikronu bude kulminovat ještě v tomto týdnu, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz epidemiolog Roman Chlíbek, jenž vede Národní institut pro zvládání pandemie při ministerstvu zdravotnictví. Plošné testování ve firmách a školách by ponechal minimálně do poloviny února. Pak by preventivní screening soustředil na rizikové skupiny: třeba pracovníky a klienty v sociálních službách.