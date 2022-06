Jediná ochrana je přeočkování. Covid stále mutuje, proto se hledají nové vakcíny, říká epidemiolog Chlíbek

Lidovky.cz: Výsledky výzkumu naznačují, že škody, které onemocnění napáchá, se v lidském těle sčítají a s každou reinfekcí se zvyšuje riziko úmrtnosti. Je to tak?

Studii jsem ještě nečetl a ani nemám takové indicie. Nemyslím si, že se to dá říct takhle zjednodušeně, protože jsou tu lidé, kteří prodělají covid a vyléčí se z něj. Většina z nich – neříkám, že každý – je zcela bez následků. Nějaké dlouhodobé potíže typu „long covid“ má jenom určitá část pacientů, rozhodně ne všichni. To, že by se sčítaly jeho následky, neznám u žádného infekčního onemocnění. Naopak u většiny z nich platí obecný princip, že každá další ataka infekčního onemocnění bývá zpravidla o něco mírnější, je-li vyvolána stejným původcem.