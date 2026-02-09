Koalice podle Okamury urychlí zpřísnění zákona na ochranu zvířat proti týrání

Podle Okamury jde o reakci na případ týrání kočky, jímž se zabývají litoměřičtí policisté. Podezřelí se bavili trápením kočky, kterou umístili do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes. Podezřelí si kruté zacházení se zvířetem natočili.
Poslankyně SPD Lucie Šafránková předloží jménem koalice návrh usnesení. „Odsoudíme týrání zvířat, ale hlavně vyzveme orgány, aby samozřejmě se tomu více věnovaly,“ řekl Okamura. Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.
Koalice v programovém prohlášení uvádí, že podpoří ochranu zvířat včetně podpory dobrých životních podmínek zvířat v chovech a ochrany proti týrání.
„Zvýšíme tresty za týrání zvířat, policie a další státní orgány budou vybaveny kompetencemi tak, aby mohly nekompromisně postupovat vůči nelegálním množírnám zvířat,“ píše se v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.