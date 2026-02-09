Koalice podle Okamury urychlí zpřísnění zákona na ochranu zvířat proti týrání

Autor: ,
  10:02aktualizováno  10:02
Vládní koalice podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat, s čímž počítá programové prohlášení kabinetu. Změny připraví ministr zemědělství Martin Šebestyán, který je ve vládě za SPD. Okamura to řekl při příchodu na koaliční jednání.

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle Okamury jde o reakci na případ týrání kočky, jímž se zabývají litoměřičtí policisté. Podezřelí se bavili trápením kočky, kterou umístili do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes. Podezřelí si kruté zacházení se zvířetem natočili.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková předloží jménem koalice návrh usnesení. „Odsoudíme týrání zvířat, ale hlavně vyzveme orgány, aby samozřejmě se tomu více věnovaly,“ řekl Okamura. Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.

Koalice v programovém prohlášení uvádí, že podpoří ochranu zvířat včetně podpory dobrých životních podmínek zvířat v chovech a ochrany proti týrání.

„Zvýšíme tresty za týrání zvířat, policie a další státní orgány budou vybaveny kompetencemi tak, aby mohly nekompromisně postupovat vůči nelegálním množírnám zvířat,“ píše se v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.