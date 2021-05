Očkovací centra v kulturácích a tělocvičnách za pár měsíců skončí. A co potom?

Praha Kulturní domy, školní tělocvičny či sportovní haly. V řadě z nich se nyní očkují proti koronaviru desítky tisíc lidí denně. Jenže až se do těchto prostor začne vracet regulérní život, k čemuž dojde nejpozději po prázdninách, bude nutné hledat jiná vhodná místa pro hromadnou vakcinaci. Už proto, že populaci během následujícího roku nejspíš nemine nutnost přeočkovávání další dávkou.

Za připravenost na očkovací kampaň nesou zodpovědnost krajské samosprávy. Řadě hejtmanů však vadí, že je stát zatím ponechává ve „tmě“. „Nehodláme nic plánovat, dokud nebudeme znát parametry, dle kterých se bude řídit pokračování očkovací kampaně,“ řekl pro Lidovky.cz hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU ČSL).

Za klíčové teď má, a nejen on, zodpovězení dvou zásadních otázek: zda a kdy bude třetí dávka očkovací látky a zda se vakcína od firmy Pfizer/BioNTech – v Česku dosud suverénně nejpoužívanější, ale také zvlášť náročná na skladování – dostane i do ordinací praktických lékařů.

Na podrobnější plán vakcinace z dílny resortu zdravotnictví si hodlají počkat i další hejtmani. Zatím prý v ruce nic nemají, přičemž předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) o něj dle informací pardubického hejtmana Martina Netolického (ČSSD) vládu už požádal, podklady chtěl mít k dispozici nejpozději v půlce května. „Aby to nedopadlo jako minule, kdy jsme to dělali na poslední chvíli,“ poznamenal pro Lidovky.cz Netolický.

Strategie (zatím) beze změn

Vize, že se vakcína Comirnaty od firem Pfizer/BioNtech dostane zhusta do rukou praktiků, nyní dominuje plánům prakticky všech vedení regionů v Česku. A to navzdory strategii spočívající v zaměření se na velká očkovací centra, kterou v současnosti prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO). Jako „těžiště třetí očkovací vlny“ vidí praktiky kupříkladu hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN), za „nezastupitelné“ je považuje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) a jako „zásadní“ pokládá nasazení praktiků (nejen) na Vysočině i tamní hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

Vstříc těmto plánům vychází i fakt, že vakcínu Pfizeru už je možné skladovat po dva týdny i v obyčejném mrazáku místo v dříve požadované teplotě -72 stupňů Celsia; už koncem března s tím souhlasila i Evropská léková agentura. Odpadl tak argument, že praktici si s Pfizerem bez patřičného vybavení ve svých ordinacích neporadí. Avšak očkovací strategie státu na to dosud patřičně nereagovala. Přitom právě ampule od americko-německého dodavatele se ukazují jako dobrá zbraň pro účinný boj proti koronaviru: už kvůli tomu, že jako jediný z výrobců očkovacích látek zvládá bez větších zádrhelů dodržovat harmonogram dodávek, a Evropská unie tak při centrálním nákupu přiobjednává už takřka jen u něj.

K praktikům teď v Česku míří většina dodávek vakcín od AstraZeneky, Moderny či jednodávkový Johnson & Johnson, přitom na očkování u nich pořád čekají desítky tisíc lidí najmě pokročilého věku. Plošné pokrytí vakcínou Pfizeru by přineslo kýžené řešení.



Jihočeský hejtman Kuba ve shodě se svými kolegy hejtmany soudí, že ideálním řešením by bylo přesunout očkovací provoz do nemocnic. „Ty však samozřejmě mají nějaký strop kapacity, takže spíše musíme zapojit praktiky,“ řekl pro Lidovky.cz Kuba, který teď ve svém regionu řeší výhled do konce září; plánovat nyní podzim by prý bylo „zíráním do křišťálové koule“.

Hejtmani nicméně stojí před výzvou, jak se připravit na očkovací kampaň, která nejspíš potrvá nejméně další dva roky. A pokud se nyní očkují desítky tisíc lidí denně, bude nutné podobnou kapacitu zajistit i do budoucna pro třetí a případně další dávky.

Takřka každý z hejtmanů, které Lidovky.cz oslovily, míní, že ještě do konce léta zvládnou vakcinovat obyvatele svých krajů v již rozběhnutých centrech. „Už však také víme, že nejpozději po prázdninách nebudeme očkovat v kulturních centrech a v tělocvičnách,“ uvedl hejtman Grolich. Ve většina krajů jsou na tom podobně.

Pronájem jen do konce léta

Kupříkladu na Vysočině jsou dvě větší očkovací centra umístěná v „kulturácích“, jež budou chtít města na podzim znovu zprovoznit pro veřejnost. To platí i pro kulturní domy v Klatovech, Stodě u Plzně, ve Svitavách či Prostějově. Komunitní centrum v Přerově, přechodně očkovací místo, zase vyhlíží potřebnou rekonstrukci. V Ústeckém kraji nepočítají s očkováním ve sportovních halách a výstavištích déle než do konce září. V Jablonci nad Nisou má vakcinační centrum smlouvu na pronájem v Městské sportovní hale jen do konce léta.

Přesunout očkovaní bude nutné také z Kulturního centra Svoboda v Chebu. Velkokapacitní centrum ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni poběží jen do konce letních měsíců. Výčet adeptů na stěhování by mohl dlouze pokračovat.

Někde však nutnost hledání nových prostor pro očkování vnímají i jako příležitost k investicím. Tak to třeba plánuje pardubický hejtman Netolický, v jehož regionu jsou v centrech očkováni tři ze čtyř lidí objednaných na injekci. „Chceme využít situaci pro vytvoření univerzálních prostor, půjde o investici do budoucna,“ řekl Netolický, dle nějž by se takové prostory daly později předělat například na lůžka infekčních oddělení.

Někteří hejtmani však také zmiňují, že aktuální nával v očkovacích centrech se nutně nemusí opakovat i za šest či dvanáct měsíců. Také proto třeba v Ústeckém kraji počítají s tím, že vakcinační kampaň zvládnou „odehrát“ v tamních nemocnicích, kde hodlají kapacitu flexibilně přizpůsobovat. „Omezení kapacit bude reálně souviset se zájmem o očkování ze strany veřejnosti, který bude mít logicky sestupnou tendenci,“ řekl mluvčí hejtmanství Martin Volf.

Na stejný problém poukázal z jižních Čech také Kuba. „Možná je to kacířská myšlenka, ale pokud senioři budou proočkovaní a přestanou ležet na jipkách, lidem přestane na tom onemocnění záležet,“ odhadl hejtman, dle nějž se společenský tlak na očkování vytvořil především tím, že zejména na začátku roku kolabovaly nemocnice. Výzvy veřejnosti k očkování na podzim tak podle něj mohou vyznít do ztracena.