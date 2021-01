Očkovací strategie by podle opozice mohla být ambicióznější. Rezervační systém by měl projít úpravou

Praha Opoziční politici jsou pro větší množství velkých očkovacích center nebo úpravu možností rezervace na očkování proti onemocnění covid-19. Po jednání s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) řekli místopředseda ODS Martin Kupka a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.

Podle něj je také důležité zveřejnit smlouvy s firmami vyvíjejícími vakcíny, z nichž by bylo zřejmé, kolik dodávek Česko v jednotlivých měsících obdrží. Oba poslanci jsou členy opozičního Anticovid týmu, v němž jsou zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Aktuální vakcinační strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkováni především zdravotnici, kteří se starají o nemocné s covidem-19, senioři v domovech seniorů a také personál těchto zařízení a dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci. Celkem jde asi o 600 000 lidí. Jen lidí nad 80 let je v Česku asi 441 100. Následně budou mezi prioritními skupinami také praktičtí a dětští lékaři, vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníci integrovaného záchranného systému. Rezervační systém pro očkování proti covidu-19 bude pro lidi nad 80 let spuštěn 15. ledna, pro ostatní pak od 1. února.

Se základními tezemi vládní očkovací strategie Kupka souhlasí, vytýká jí ale to, že není dostatečně ambiciózní. Například co se týče vysokoprůtokových očkovacích center. Podle Kupky je potřeba hustší síť než dříve zmiňovaný počet zhruba 30 center. Většina regionů podle něj bude chtít vytvořit takové středisko v okresních městech. Důležité je podle něj také zajistit peníze na centra, která „zjevně budou organizovat kraje“. Kupka je též náměstkem středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN).

Podle Válka by očkovacích center mělo být minimálně 70 a měla by být v jednotlivých krajích vhodně rozmístěná a dobře dopravně dostupná. Zásadní je podle něj také rezervační systém dobře nastavit, aby se každý zájemce dostal do nejbližšího centra. Takové technické náležitosti se podle Válka budou teprve ladit. Potřeba je také zhruba 100 mobilních očkovacích týmů, které by dojížděly na odlehlá místa v zemi, dodal.

Válek má za naivní představu, že by všichni senioři nad 80 let vyplňovali internetový rezervační formulář. Registrační systém podle něj také nemyslí na mentálně postižené lidi či národnostní menšiny v ČR. Na jednání padlo doporučení, aby zejména v malých obcích byly zapojeny místní úřady. Tamní pracovníci by podle Válka mohli obejít seniory bydlící v odlehlých místech a vyplnit s nimi formulář. Lepší by také bylo, aby registraci dělal praktický lékař.

Válek také považuje za důležité, aby ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo smlouvy s firmami, od nichž jsou objednávány vakcíny. V nich je podle poslance definováno, kolik má země předobjednaných dodávek od jednotlivých společností pro jednotlivé měsíce.

Blatný se podle Kupky vyjádřil také k jednomu z požadavků Anticovid týmu, který žádá vytvoření registru lékařů, kteří by byli ochotni se nad rámec svých povinností zapojit do práce velkých očkovacích center. „Pan ministr reagoval tak, že zatímco registr očkovaných bude centrální, tady vidí cestu spíše v tom, aby si krajští koordinátoři takové registry vytvořili sami,“ řekl Kupka. Vznik registrů v regionech by považoval za dostačující.

Místopředseda ODS také apeloval na to, aby vláda nestavěla proti sobě skupiny očkovaných a neočkovaných. Zároveň je podle něj důležité kvalitně o smyslu očkování informovat na základě relevantních a ověřených dat.