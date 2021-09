První lidé dostali třetí dávku vakcíny. Nejčastěji zdravotníci z nemocnic a senioři

Už od začátku září mohou dostat dávku, která ochranu před koronavirem posílí, na doporučení lékaře také lidé s oslabenou imunitou.

„Na dnešek je u nás ke třetí dávce registrovaných 90 zdravotníků. Kromě nich jsme dosud třetí dávkou očkovali jen 15 pacientů po transplantaci plic,“ řekla vedoucí PR oddělení Fakultní nemocnice v Motole Ludmila Šimáčková. Podobně už se očkují také pacienti, kteří transplantace orgánů podstoupili v Institutu klinické a experimentální medicíny.



Lidé, kterým od dnešního dne uplynula osmiměsíční lhůta od podání druhé dávky vakcíny, by v pondělí měli dostat na svůj mobilní telefon SMS zprávu, která je na možnost přeočkování upozorní. Do konce září půjde o 40 tisíc lidí, včetně premiéra Andreje Babiše, do konce roku o více než milion.

Očkování proti covidu-19 v ČR začalo loni 27. prosince. Mezi prvními se kromě zdravotníků v nemocnicích očkovali zejména senioři v pobytových zařízeních sociální péče, od poloviny ledna pak také ostatní nad 80 let. Od konce února se pak mohli vakcinovat učitelé a od prvního března se registrace spustily pro lidi nad 70 let.

Aplikovat třetí dávku budou zdravotníci v očkovacích centrech v nemocnicích a také praktičtí lékaři. Očkovat se bude látkami Moderna a Pfizer/BioNTech, tu ale zatím praktici k dispozici nemají.