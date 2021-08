Mobilní tým zdravotníků vyráží očkovat do měst a obcí. Do stanů, na úřad, třeba i do hospody

Mobilní očkování na jihu Čech bez registrace Bezdědovice: hostinec, 10. 8. od 15 do 16.30 hodin Sedlice: radnice, 10. 8. od 17.15 do 18.30 hodin Vimperk: nám. Svobody, 12. 8. od 12 do 14.45 hodin Volary: náměstí, 12. 8. od 15.15 do 18 hodin Blatná: městský úřad, tř. T. G. Masaryka 1520, 14. 8. od 13 do 15 hodin