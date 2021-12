Očkování dětí drhne, problémy hlásí i pediatři. Nápor od 13. prosince ještě zesílí vakcína pro nejmladší skupinu

Situaci se rozhodl řešit i končící premiér Andrej Babiš (ANO). „Minulý týden jsem apeloval, aby nemocnice věnovaly pozornost očkování dětí od 12 do 18 let. Teď jsem dal příkaz ministrovi zdravotnictví, aby dal pokyn fakultním nemocnicím, ať očkují. Ostatní nemocnice jsou pod kraji, které na to musejí dohlížet. Ideální by bylo, kdyby očkovali pediatři ve svých ordinacích,“ řekl webu Lidovky.cz Babiš.