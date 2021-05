Očkování dětí narazí na odpor části rodičů. Vakcína jako vstupenka vyvolává silné emoce u odpůrců

Praha Očkování dětí, které v pátek posvětila Evropská léková agentura schválením vakcíny Pfizer i pro všechny starší 12 let, se bude od vakcinace dospělých přece jen trochu lišit. Pro nejmenší budou určena jen očkovací centra v blízkosti dětského oddělení, aby pomohlo v případě jakýchkoli komplikací.

Dávky se budou aplikovat také dvě, ale budou to mít na starosti pediatři. Ti by si po červnovém rozjezdu měli od podzimu malé pacienty převzít zcela pod svou péči a očkovat je převážně ve svých ordinacích.



,,Předpokládáme, jak jdou vlny očkování za sebou, že ke konci června otevřeme očkování i pro nejmladší děti,“ oznámila v pátek hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Plán na bezpečný návrat do škol, který realizují třeba i Němci, kde začne očkovaní dětí již 7. června, může ale narazit na nechuť rodičů. Odborníci přitom očkování dětí proti covidu v drtivé většině doporučují. „V tuto chvíli ani nic lepšího jako ochranu proti covidu-19 nemáme. A vždy je lepší nenechat oheň vzplanout než hasit požár,“ sdělila pro Lidovky.cz Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Pediatři potvrzují, že se rodiče na problematiku vyptávají, řeší ji a chtějí znát lékařův názor, případně se ujišťují, že vakcinace nebude u dětí povinná. To nebude, očkování proti covidu je pro všechny obyvatele republiky dobrovolné.

Pohodlnější cesta

I přesto vyvolává téma silné emoce u odpůrců vakcinace, spolek Rozalio prosazující informované a svobodné očkování i Liga lidských práv pranýřují fakt, že se z očkování stává propustka do školy, za hranice, do kroužků či za kulturou. Samozřejmě s tím, že alternativou je vždycky test, ale jde o méně pohodlnou cestu. „Podmínka očkování dětí proti covidu jako vstupenka do školy či dalších aktivit je zcela nepřípustná,“ domnívá se Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio. Podle ní by to mělo velmi negativní dopad, kdyby se vytvořily dva tábory dětí, jedna skupina očkovaných s benefity a druhá neočkovaných, které by byly diskriminovány.



Už kvůli testování ve školách se na soudy obraceli rodiče, kteří nechtěli, aby ho jejich děti podstupovaly, žaloby se dají očekávat i v souvislosti s očkováním, respektive výhodami na něj navázanými. Podle plánu hlavní hygieničky by se měli od září, v novém školním roce, pravidelně testovat ti účastníci výuky, kteří vakcínu nemají, žactvo i personál.

Zatím jediná schválená vakcína pro děti nad 12 let je od společností Pfizer/BioNTech. Ve Spojených státech a Kanadě už ji povolili dříve, v rámci Evropské unie v pátek. Ve složení se od látky pro dospělé neliší. „Schválená vakcína je úplně ta stejná jako pro dospělé,“ potvrdil pro Lidovky.cz Daniel Dražan, pediatr a člen výboru České vakcinologické společnosti. Vakcíny v probíhajících studiích nemají podle něj žádné nežádoucí účinky specifické pro dětský věk, ty běžné, jako jsou přechodná horečka či únava, jsou u dětí však o něco častější než u dospělých. To ale není neobvyklý jev, děti obecně reagují horečkou i na jiná očkování častěji.

Rozdíl v tom, co se podává dětem a co dospělým, spočívá v množství účinné látky. „Ve věkových kategoriích pod 12 let se zatím testují různé dávky. Od zlomkové dávky vakcíny pro dospělé až po celou dávku, hledá se ideální poměr mezi dostatečnou odpovědí imunitního systému a nežádoucími účinky,“ popsal Dražan.

Jestli se budou pro děti vždy používat nižší dávky, záleží na výsledcích studií. U některých přípravků se stává i to, že mladý organismus vyžaduje dávku vyšší, aby se imunita probrala, jak má. Pfizer už začal s testováním dokonce u dětí od šesti měsíců věku, přičemž data o bezpečnosti očkování dvouletých až jedenáctiletých by měla být zveřejněna v září.

Jelikož je vakcinace na svobodné vůli každého, bude záležet na postoji rodiče i na názoru konkrétního pediatra, někteří nejsou příznivci plošného očkování dětí, je to dle nich zbytečné. „Teď bych spíše počkala a očkovala především rizikové skupiny. Uvidíme, co to udělá u dospělých, a přece jen je to zatím jediná cesta,“ řekla pro Lidovky.cz pediatrička Dagmar Karbanová, která dospělým očkování jednoznačně doporučuje. Pokud by nákaza pokračovala a klinické zkoušky byly v pořádku, zapojila by v další fázi do očkování i děti.

Nezastrašujte, brání se kritici očkování

Malé děti jsou často bezpříznakové, projdou si covidem lehce. Lékaři ale varují před syndromem multiorgánového selhání (PIMS), jde o následnou komplikaci u těch nejmenších. Je relativně zřídkavý, ale následky může mít závažné.



Spolek Rozalio považuje upozorňování na PIMS za argumentační faul, který se snaží vnutit lidem vakcínu přes strach.

Absence příznaků u onemocnění zaznívá jako častý argument, proč rodiče nechtějí na vakcinaci přistoupit. „Děti určitě očkovat proti covidu nenechám. Jsem pro naši přirozenou imunitu, ať si s tím poradí,“ říká Ema, matka dvou školáků, kteří mají všechna povinná dětská očkování za sebou.

Odpůrci očkování žádají, aby u nevakcinovaných dětí (i dospělých) stát nevyžadoval žádné náhradní povinnosti. Prozatím se s tím ale počítá. U škol je to nyní tak, že v případě PCR testů, jež bude stát školám do konce června kompenzovat částkou dvě stě korun za kus, jsou rozestupy mezi testováním dva týdny. Antigenními testy se pak školáci musí testovat jednou týdně, ty školám zajišťuje gesční ministerstvo zcela zdarma.



Testy však nemohou být bezplatné donekonečna, státní kasa by to neunesla a je zatím nezodpovězenou otázkou, jak bude alternativa k očkování vypadat do budoucna.