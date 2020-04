Od července by čeští turisté mohli na Slovensko či do Rakouska, věří Petříček

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří, že od července by mohli čeští turisté navštívit Slovensko či Rakousko, v případě příznivého vývoje epidemie covid-19 v regionu to může být i dříve. Šéf české diplomacie v pondělním rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) řekl, že v případě nejpoškozenějších států, jako jsou Itálie, Francie nebo Spojené státy, je ještě předčasné mluvit o tom, kdy do nich bude možné cestovat.

„Pro turisty jsme chtěli například od července otevřít Slovensko nebo Rakousko a od srpna třeba i další destinace. Pokud situace bude stále pozitivní, může to být i rychleji. V případě nejpoškozenějších států, jako jsou Itálie, Francie, USA, je ještě předčasné mluvit o tom, kdy do nich bude možné cestovat,“ uvedl Petříček. Dál nicméně podle něj platí doporučení, že přes uvolňování pravidel by lidé neměli cestovat do zahraničí s výjimkou nutných případů.



Společně se svými protějšky ze sousedních zemí se Petříček zabývá koordinaci při uvolňování restrikcí, které kvůli obavám ze šíření nemoci covid-19 na řadu týdnů až na výjimky znemožnily cestování do zahraničí. „Věřím, že od července bychom se mohli vracet k normálnímu fungování schengenského prostoru. Samozřejmě situace bude odlišná v zemích, kde se epidemie nevyvíjí dobře a kde zpomalení nákazy není tak výrazné jako v našem regionu,“ řekl Hospodářským novinám ministr zahraničí.

Češi mohou od pátku znovu vyjet do zahraničí, kvůli restrikcím ostatních zemí a zastavené mezinárodní dopravě je to ale zatím často jen teoretická možnost. Lidé, kteří vycestují, se musí při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do dvoutýdenní karantény.

Od pondělí vláda také zmírnila podmínky pro takzvané pendlery. Přeshraniční pracovníci už mohou vyjíždět do práce v cizině a vracet se zpět do Česka denně, musí se ale nechat pravidelně testovat na covid-19. Do Česka navíc mohou přijet také občané ostatních zemí Evropské unie kvůli práci a vysokoškolští studenti z unijních států studující na tuzemských vysokých školách. Na hranicích ale budou muset předložit negativní test na covid-19.