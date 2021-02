Od pátku se změní pravidla testování na koronavirus cestujících do Česka

Praha Od pátku se změní pravidla testování na covid-19 pro cestující do České republiky, vznikne i nová kategorie velmi rizikových států. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něho je potřeba reagovat na šíření nových mutací koronaviru. Dosud byla většina evropských zemí v červené barvě značící vysokou míru rizika.

Pro oranžové, středně rizikové státy podle cestovatelského semaforu se nově zavede povinnost absolvovat antigenní test před cestou do ČR, u červených bude nutný kromě testu před cestou i další do pěti dnů od přicestování, a to PCR test.

Nově vznikne kategorie zemí s velmi vysokým rizikem, u níž bude povinný PCR test před cestou do ČR, po příjezdu bude muset osoba absolvovat karanténu. Po pěti dnech si bude moci udělat druhý test, který v případě negativního výsledku umožní karanténu ukončit. Nadále ale bude muset cestující dalších pět dnů nosit respirátor minimálně třídy FFP2.



Od soboty nesmějí cizinci přicestovat z jiných než nezbytných důvodů, vláda to explicitně definovala v usnesení po čtvrtečním zasedání. Kabinet zakázal pobyt cizinců v ČR s výjimkami v případě cest do zaměstnání a škol, nezbytných cest za rodinou či blízkými osobami, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.