Pokud nedodají věrohodná vysvětlení, nemůže Straka v čele inspekce podle ministra zemědělství stínové vlády ODS Petra Bendla pokračovat. Reakci Červeného a Straky redakce iDNES.cz shání.
Ministr Červený jmenoval podnikatele Straku ředitelem ČIŽP 18. června. Straka za Motoristy kandidoval na jižní Moravě a je významným sponzorem strany. Červený už dříve odmítl poskytnout dvojici opozičních poslanců dokumenty z výběrového řízení, konkrétně zápis výběrové komise a materiály, které uchazeči předložili.
Bendl žádá, aby se Červený a Straka osobně zúčastnili jednání sněmovního výboru pro životní prostředí. Na mimořádnou schůzi začátkem července dorazil jen Červený s tím, že Straka v té době čerpal dlouho plánovanou dovolenou.
Bendl chce také zveřejnění úplného profesního životopisu šéfa ČIŽP, informace o složení výběrové komise, hodnoticích kritériích a výsledcích hodnocení uchazečů. Ministerstvo by podle něj mělo také vysvětlit, jak prověřovalo Strakovu odbornou způsobilost, majetkové vazby a možná bezpečnostní rizika.
„Distribuci drog provozovali jako rodina“
Seznam Zprávy napsaly, že Strakův bratr Luděk byl v minulosti odsouzený za obchodování s drogami, matka Alena pak za útisk a neoprávněný zásah do práva k bytu. Straka s nimi v té době sdílel společnou domácnost. Před soudem byl v minulosti kvůli obžalobě z vydírání, soud ho ale pro nedostatek důkazů osvobodil. Šéf ČIŽP na dotazy reportérů Seznam Zprávy neodpověděl, odkázal je na tiskové oddělení.
Bývalý advokát Jan Farkač serveru řekl, že se nynější šéf ČIŽP na distribuci drog podílel. „Oni to provozovali jako rodina. Měli tam každý svoji roli. Výroba konopí probíhala v Lanžhotě v jejich nemovitostech. V jednom objektu měli pěstírnu pod lampami. Další část měli pod otevřeným nebem. Tu jsem přímo já osobně viděl. A viděl jsem i lisovnu hašiše,“ řekl Farkač, který již advokacii vykonávat nemůže kvůli odsouzení v jiném případu.
Bendl žádá od Straky také jednoznačnou odpověď na tvrzení o jeho osobním podílu na trestné činnosti. Svědectví bývalého advokáta podle něj nelze přejít. „Takové tvrzení nelze považovat za prokázaný fakt, ale ředitel významného státního kontrolního orgánu před ním nemůže utíkat a odmítat odpovědět,“ uvedl Bendl. Červený podle něj musí pochybnosti okamžitě a věrohodně vyjasnit. „Pokud Pavel Straka nebude ochoten otevřeně odpovědět nebo se ukáže, že při výběru zatajil podstatné skutečnosti, nemůže v čele ČIŽP pokračovat,“ dodal.
Server rovněž upozornil, že Straka dosud tají nejzákladnější informace, přičemž zakázal svým podřízeným zveřejnit oficiální fotografii a úřad tajil i jeho životopis.