Farmářské trhy otevřou od pondělí. Budou zde platit přísná hygienická pravidla

PRAHA Od pondělí 20. dubna bude možný prodej na farmářských trzích. Za dodržování hygienických pravidel bude odpovídat provozovatel, budou se muset dodržovat rozestupy mezi stánky, lidé se nebudou smět shlukovat. Na místě bude muset být dezinfekce. V úterý o tom rozhodla vláda, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství.

Za povolení lobbovala Asociace farmářských tržišť, která organizuje některé pražské trhy, připravila také model fungování trhů za nynějšího koronavirového režimu. „Mezi ně patří například zákaz prodeje občerstvení k přímé konzumaci, bezpečné odstupy mezi prodejními stánky a dostupná dezinfekce na ruce u každého výdejního pultu a další,“ vysvětlil ke schválenému povolení prodeje ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).



Tržiště jsou podobně jako jiné obchody zavřená vládním nařízením od poloviny března, důvodem je zamezení šíření nákazy koronavirem. Uzavřením tržišť tratí vedle jejich provozovatelů také zemědělci, kteří se na prodej na tržištích specializovali.

Podle odhadu asociace může zbankrotovat až 40 procent malých českých farem. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek již dřív uvedl, že někteří zemědělci se „mají lépe“ díky většímu odbytu například ze dvora. Tuto výjimku již dříve vyjednalo na vládě ministerstvo zemědělství. Ti, kteří jsou ale závislí na odbytu na trzích, jsou na tom podle Šebka katastrofálně. Kvantitativní odhady asociace tržišť ale nechtěl komentovat.

Vláda by v úterý měla zveřejnit scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale podle jejich rozlohy. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy.