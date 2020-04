Od pondělí by se mělo ochladit. Meteorologové očekávají méně srážek

Praha Od pondělí by se mělo ochladit a následující čtyři týdny pak budou teplotně průměrné. Pršet by mělo méně, než je v tomto období běžné. Velmi suchý bude hned příští týden. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

„Po ochlazení, které nastane začátkem předpovědního období, se teploty vzduchu budou pozvolna zvyšovat, ale týdenní průměry by neměly převyšovat obvyklé hodnoty pro danou roční dobu,“ uvedli meteorologové. Dlouhodobá průměrná teplota v období od 20. dubna do 17. května je v ČR 12,6 stupně Celsia.

Začátkem týdne bude ještě mrznout, pak se postupně oteplí. V dubnu nastane typické počasí Srážkově by nadcházející čtyři týdny měly být slabě podprůměrné. „První týden očekáváme velmi suchý a srážky se pravděpodobně vyskytnou až v závěru týdne. V následujících týdnech se předpokládá mírné přibývání srážek, ale s týdenními úhrny nejpravděpodobněji v intervalech normálních hodnot,“ dodali meteorologové. Průměrný úhrn srážek v tomto období je 54 milimetrů. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.