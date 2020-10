Od pondělí se podle Plagy uzavřou i speciální školy, v pátek o tom bude jednat vláda

PRAHA Od pondělí se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) uzavřou i speciální školy, které zatím spolu s mateřskými byly jako jediné otevřené. Uzavřením speciálních škol se bude podle informací, které ve čtvrtek Plaga uvedl na twitteru, v pátek zabývat vláda. V Česku jsou kvůli zhoršení vývoje epidemie nemoci covid-19 od 14. října uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku.

Otevřeny jsou zatím kromě mateřských a speciálních škol jen některé školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů.



Dočasně by se měly speciální školy podle návrhu zveřejněného Plagou uzavřít od 2. listopadu. „Chtěl bych moc poděkovat vám všem, kteří se na fungování speciálních škol podílíte. Každý den provozu je z mnoha důvodů pro děti důležitý, a tak pevně doufám, že se nám společně podaří zlepšit situaci tak, že budou školy - nejen speciální - co nejrychleji znovu otevřené,“ sdělil ve čtvrtek ministr.

V pondělí 2. listopadu se přitom měly původně naopak otevřít školy, které byly uzavřeny 14. října. Když se epidemická situace nezlepšovala, mluvili členové vlády o tom, že by se v pondělí do škol vrátili jen žáci prvního stupně základních škol, nebo aspoň děti z prvních a druhých tříd. Ani to ale nakonec nebude možné. V úterý po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznámil, že školy zůstanou dále uzavřené. Podle informací z úterý vláda představí v pátek scénář návratu žáků a studentů do škol na základě dalších dat o vývoji koronavirové epidemie.