Od půlnoci nikdo nesmí vyjít ven bez zakrytí úst a nosu. Vláda vyhradila dvě hodiny pro nákupy lidí přes 65 let

Praha Vláda ve středu schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který bude platit od dnešní půlnoci. Dalším novým opatřením proti šíření koronaviru je i omezení v prodejnách potravin. Od čtvrtka tam mezi 10:00 a 12:00 budou smět nakupovat pouze lidé starší 65 let., rozhodla vláda. Opatření má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko.

„Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Některé kraje už dříve nařídily povinnost nosit roušky nebo jinou ochranu nosu a úst, například Olomoucký.

„Od zítřka (čtvrtka) od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jen důchodci,“ shrnul Babiš smysl dalšího schváleného opatření. Vláda již v pondělí doporučila seniorům nad 70 let, aby po dobu současného nouzového stavu nevycházeli z domovů. Zakázala také obyvatelům domovů pro seniory, postižené či pacienty s demencemi opouštět areál těchto zařízení.



Česko chce z Číny v příštích dnech po rychlotestech dopravit i další zdravotnický materiál, přepravit by jej měla soukromá letadla. Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se společnostmi Smartwings a Czech Airlines. Hamáček novinářům dnes v noci řekl, že by již měla být vyřízena veškerá potřebná povolení a letadla by mohla vzlétnout ještě dnes.

Za nedostatek roušek se v úterý omluvili někteří členové vlády, zprvu ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), na následné tiskové konferenci po zasedání kabinetu i premiér Andrej Babiš (ANO). Za nedostatek roušek vládu kritizuje opozice i mnoho lidí. Často si je lidé šijí sami.

Hamáček v úterý uvedl, že do pátku by do ČR mělo dorazit pět milionů roušek a 2,5 milionu respirátorů. Největší dodávku zahrnující přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250.000 ochranných obleků a brýlí a další materiál má dopravit ukrajinský letoun An-124 Ruslan. Podle ministra vnitra by se tak mělo stát v neděli.