Od půlnoci se k očkování proti covidu přihlásilo více než 77 tisíc lidí od 55 do 59 let

Praha K očkování proti covidu-19 se ve středu zhruba do 15:30 přihlásilo 77 000 lidí ve věku 55 až 59 let. Na Twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Celkem je v této věkové skupině 653 000 lidí. Ve věkové skupině 50 až 59 let bylo podáno 319 000 dávek vakcíny, přes 112 000 lidí už je plně očkovaných. Jde o příslušníky vybraných profesí nebo chronicky nemocné, kteří mají před vrstevníky přednost.

Otevírá se registrace k očkování pro lidi nad 55 let. Mohou se hlásit přes web nebo u lékařů Ministerstvo zdravotnictví pouští od Velikonoc další věkovou skupinu k registraci přibližně po týdnu. V každé další se může přihlašovat pět ročníků, zhruba 650 000 lidí. Za první den se lidí nad 60 i na 65 let přihlásilo vždy více než 100 000.

OČKOVÁNÍ. Od rána běží registrace na očkování pro všechny, kterým bylo víc než 55 let. Jen do teď se rezervovalo již 77 tisíc lidí ve skupině 55-59. Základní pravidlo, že přednost pro očkování určuje věk, případně další prioritní kritéria, platí dál. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) April 28, 2021 V pondělí přibylo 2560 nových případů koronaviru. Epidemie nadále slábne, očkovalo se méně Na očkování čeká od začátku dubna setrvale kolem 700 000 lidí. Jejich počet se s novými registrovanými skupinami výrazně nezvyšuje. Proti polovině dubna naopak na možnost rezervovat si konkrétní termín očkování nebo první dávku čeká asi o 40 000 lidí méně. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) na výboru pro zdravotnictví ve Sněmovně řekl, že tento týden budou vysoké dodávky vakcín a systém se tomu musí přizpůsobit.

Čekací doba se v očkovacích místech liší podle zájmu, některá denně očkují desítky, jiná stovky až tisíce lidí. Počet čekajících na jednotlivých místech lze ověřit na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Dostupné jsou i neoficiální informace o počtu čekajících v jednotlivých věkových či profesních skupinách.