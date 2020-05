Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti testu na koronavirus

Praha Od středy budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí do své země do 48 hodin. ČTK to v úterý napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), na twitteru to zmínil také premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda vlády už se v pondělí na takovém režimu domluvil se slovenským protějškem Igorem Maťovičem. Petříček zároveň oslovil rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga, že by bylo možné obdobný režim zavést také na společných česko-rakouských hranicích.