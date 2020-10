Od středy budou uzavřeny všechny školy kromě mateřských. Ošetřovné bude nově minimálně 400 korun denně

Praha Od středy 14. října do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. Mateřských škol se opatření netýká, uvedl v pondělí večer po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Na středních školách bude nově od středy zakázána i prezenční praktická výuka, jež se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do deseti osob.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že ministr Prymula na zasedání kabinetu potvrdil, že v pondělí 2. listopadu bude znovu otevřen první stupeň základních škol.



Teprve od pondělí přitom bylo účinné opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat. Na výuku on-line už v pondělí přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.



Na středních školách bude nově od středy zakázána i prezenční praktická výuka, jež se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do deseti osob.

Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Od středy nebudou také smět být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v České republice. Výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenti zmíněných oborů. Vláda také zakázala poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě.

Na základních uměleckých školách bude od středy znovu zrušena i individuální výuka „jeden na jednoho“.

Upravené ošetřovné

Upraví se také parametry ošetřovného, jehož prodloužení minulý týden kabinet schválil. Podle Babiše zůstane na 60 procentech základu výdělku, avšak s minimem 400 korun denně. Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let.

Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat až 16 dnů. Dávku je možné získat i na jiné členy rodiny, kteří potřebují péči. Podle ministerstva práce by se podpora měla vyplácet po celou dobu omezení výuky a uzavření stacionáře či nařízené karantény. Opatření má podle návrhu platit do konce školního roku, tedy do 30. června 2021.

Vláda v pondělí také nařídila hejtmanům určit školy nebo školní zařízení pro péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo zaměstnanců v sociálních službách ve věku tří až deseti let. Asociace krajů by podle pondělního vyjádření hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (ČSSD) seznam škol měla zaslat do úterý Ústřednímu krizovému štábu a ministerstvu školství.