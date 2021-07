Od vakcín odrazuje pětice strachů. Proti očkování se staví skoro každý pátý

Praha Relativně pomalu, ale přece. Počty Čechů stavějících se pozitivně k vakcinaci proti covidu se za poslední čtvrtrok zvedly. Ukázal to rozsáhlý červnový průzkum, který si nechala zpracovat iniciativa Cesta ven. Ta pro stát dělá celostátní marketingovou kampaň na podporu očkování.

Ještě v březnu bylo očkovaných nebo vakcínu chtějících 56 % dotazovaných. V červnu už to bylo 68 %. I tak veřejné mínění stále nedosahuje potřebného cíle: podle odborníků je s nově nastupující mutací delta, jež je nakažlivější a obchází první dávku vakcíny, potřeba dosáhnout alespoň 80 % proočkovanosti.



„Také podíl těch, kteří vakcínu spíše odmítali nebo váhali, klesl z 28 % na 17 %,“ shrnuli tvůrci společenského průzkumu.

Výzkumníci také identifikovali pět hlavních obav, které Češi z vakcín mají. Dlouhodobě kraluje strach, že vakcíny nejsou dostatečně ozkoušené. Vakcinologové se přitom jednotně shodují na tom, že původní studie při vývoji očkovacích látek odpovídaly běžným standardům. Jen se je povedlo oproti minulosti provést v rekordně krátkém čase.

Z toho plynou i další body. Následuje například obecná nedůvěra ve vakcíny – a právě rychlost, s jakou spatřily světlo světa. Pětici strachů uzavírají obavy z vedlejších účinků a časově omezená ochrana, kterou vakcíny údajně poskytují.

U žádné z vakcín se ale přímá souvislost s vedlejšími účinky látek neprokázala. A co se týče přeočkování: zda budeme muset skutečně na třetí dávku, není ještě definitivní. Větší odstup mezi dávkami ale naopak účinnost vakcín zvyšuje, u mutace delta jsou navíc dvě dávky potřebný minimální limit.

Neochota na očkování vyrazit podle iniciátora marketingové kampaně Eduarda Piňose vyrůstá i z určité informační rezignace. „Lidé si říkají, že se na podzim stejně všechno zase zavře, takže jim vakcinace může být lhostejná,“ vysvětlil pro Lidovky.cz.

Odpůrci nechtějí komplikace

Do očkovacích center teď podle něj míří nová skupina lidí. Ti, kteří měli obavu ze zdravotních rizik spojených s covidem, už v sobě dávky očkovacích látek mají. Přicházejí ale ti, kterým vadí, že bez očkování na ně čeká celá řada překážek. Lidé, kteří jsou 22 dní po první dávce, se například nemusejí prokazovat negativními testy a mají usnadněné cestování po některých evropských zemích. To vše představuje dostatečné lákadlo i pro ty, kteří by se jinak procesu vakcinace vyhýbali.

„Obrovsky se také posunul souhlas s tím, že očkování probíhá dobře. V prvním výzkumu z března schvalovalo proces očkování asi 25 % lidí. Teď to bylo okolo 80 %,“ přiblížil výsledky výzkumu Piňos, který to dává do spojitosti s fungováním velkokapacitních očkovacích center.

Ještě na jaře si většina obyvatel Česka přála vydat se „pod jehlu“ ke svému praktickému lékaři. O provozu center, která se teprve rozjížděla, panovaly obavy. Nyní se trend otočil. „Drtivá většina lidí už chce jen do velkých center,“ řekl Piňos.

To má podle něj dva důvody. Prvním je, že návštěvníci center, kde celý proces vakcinace proběhne během 20 minut, sdílejí své pozitivní zkušenosti na sociálních sítích. A tím druhým je fakt, že velká centra aplikují látku od amerického Pfizeru. Ta je obecně považována za nejspolehlivější. A to i proti mutacím.

Těch už se ale podle výsledků lidé nebojí jako dřív. V hodnocení obav se nástup nových variant koronaviru propadl a nefiguruje ani mezi prvními pěti.