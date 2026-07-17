Odbočovací pruh byl při Turkově nehodě jasně označený, potvrdila policie

Turek přitom na sociálních sítích tvrdil, že se nejednalo o odbočovací pruh. „Jednoduše dohledatelná fakta včetně toho, že se nejednalo o odbočovák, a i kdyby ano, odbočoval bych až za kolejištěm,“ napsal ve středu v komentáři na Facebooku.
Podle serveru iRozhlas.cz však dopravně-inženýrské plány i fotografie pořízené po instalaci značení ukazují, že odbočovací pruh byl v místě jasně vyznačen. Stejně to podle policejní mluvčí Evy Kropáčové potvrdila i následná kontrola.
„Dopravní značení bylo zkontrolováno ihned po dopravní nehodě a je nastaveno podle dopravně-inženýrského rozhodnutí, které tam je a je v pořádku,“ uvedla Kropáčová.
Odbočovací pruh je podle zveřejněných fotografií označen dočasným žlutým vodorovným značením, které má přednost před trvalým bílým značením. Na místě bylo zároveň umístěno i dočasné svislé dopravní značení.
„Dále je v místě před zahájením změny v jízdních pruzích ještě dočasné svislé dopravní značení, které je rovněž nadřazeno trvalému značení,“ uvedla pro iRozhlas.cz ředitelka divize vnitřní správy Pražské vodohospodářské společnosti Hana Kletečková.
Dopravní značení vzniklo v souvislosti s opravou vodovodního potrubí v Sokolské ulici. Dopravně-inženýrský projekt připravila společnost Dopravní inženýring Praha, samotné značení provedla firma Pragis.
Okolnosti nehody policie nadále vyšetřuje. Turek po nehodě uvedl, že pokud by policie požádala Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání, poslaneckou imunitu by nevyužil. Dočasně se také vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal.
K nehodě došlo na náměstí I. P. Pavlova, kde se Turkův mercedes střetl s osobním vozem zdravotnické služby. Automobil po nárazu skončil na střeše. Jeho řidič utrpěl podle záchranné služby mimo jiné středně těžké poranění hlavy a skončil v traumacentru. Turek následně uvedl, že je muž již doma z nemocnice a má zraněný loket.
Poslanec při nehodě zranění neutrpěl. Orientační dechová zkouška u něj byla negativní.