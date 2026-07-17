Odboráři z Národní galerie píší Klempířovi. Nechápou, proč zrušil výběrové řízení

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  15:43aktualizováno  15:43
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Ministr kultury Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...
Dočasná ředitelka Národní galerie Olga Kotková (9. dubna 2026)
Alicja Knast
Ministr kultury Oto Klempíř
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Základní odborová organizace Národní galerie Praha zaslala ministru kultury Otu Klempířovi (za Motoristy) otevřený dopis, ve kterém žádá vysvětlení jeho kroků vůči galerii. Odboráři ministra vyzvali zejména k zodpovězení otázek o způsobu rozhodování a komunikaci kolem výběru nového vedení instituce.

Klempíř (Motoristé sobě) letos v březnu odvolal ředitelku Alicji Knastovou, výběrové řízení na jejího nástupce v červnu zrušil a chce ho opakovat. Ministrovo vyjádření ČTK shání.

Do zrušeného výběrové řízení se podle ministra přihlásilo pět uchazečů. Do druhého kola postoupili tři kandidáti – ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (Gavu) Marcel Fišer, pověřená ředitelka NGP Olga Kotková a ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Výběrová komise doporučila ministrovi dva uchazeče k závěrečnému posouzení.

„Ukázalo se však, že důraz na mezinárodní rozměr, schopnost prosadit Národní galerii Praha v evropském a světovém kontextu a přinést skutečně ambiciózní zahraniční vizi nebyl při výběru akcentován v takové míře, jakou ministerstvo považuje za zásadní,“ sdělil tehdy Klempíř.

„Ministerstvo kultury pod Vaším vedením dosud neučinilo žádné oficiální vyjádření, které by tento krok srozumitelně vysvětlilo. Zaměstnanci instituce, odborná i široká veřejnost tak zůstávají odkázáni na mediální úniky, spekulace a dílčí vyjádření poskytovaná novinářům. Považujeme za nešťastné, že jedna z nejvýznamnějších sbírkových institucí v České republice je řízena způsobem, který vyvolává více otázek než odpovědí,“ napsali odboráři v dopise, který odeslali ministrovi 10. července. K tomuto pátku jej podepsalo 63 zaměstnankyň a zaměstnanců Národní galerie Praha. Klempíř na něj zatím neodpověděl.

Odboráři ministra také žádají o vysvětlení záměru budovat nový výstavní prostor v době, kdy Národní galerie Praha podle nich řeší chronické podfinancování, výstavbu depozitáře v Jinonicích, dokončení rekonstrukce paláce Kinských či další etapy obnovy Československého pavilonu v Benátkách. Náklady na první etapu stavby depozitáře Národní galerie Praha se loni odhadovaly na 2,2 miliardy korun. Bez nového depozitáře nelze přikročit k rekonstrukci Veletržního paláce, kde Národní galerie Praha sídlí.

Národní galerie Praha si letos připomíná 230 let od svého založení, které se váže ke vzniku Společnosti vlasteneckých přátel umění z 5. února 1796. V hlavním městě má šest budov se stálými expozicemi nebo výstavami, výstavy pořádá také ve Valdštejnské jízdárně, která patří Senátu. Galerie spravuje nejrozsáhlejší sbírku výtvarných děl v Česku, od antiky až po současnost.

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