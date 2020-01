Odboráři odmítají zavedení stravenkového paušálu. Začalo jednání s Babišem

Praha Odborům se nelíbí zavedení stravenkového paušálu, jak se na něm v pondělí dohodli představitelé vládního hnutí ANO a sociální demokraté. Nezdaněný paušál má fungovat vedle papírových a elektronických stravenek. Zaměstnavatelé budou peníze zneužívat, promítne se to do odvodů, řekl v pátek novinářům předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Kvůli návrhu se ráno sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a za dva týdny mají v diskusi pokračovat. S předsedou vlády odboráři jednali také o plánu zavedení evropské minimální mzdy.



„Může to znamenat dopad do příjmů státního rozpočtu i zaměstnanců. Výsledek může být, že zaměstnanec dostane o nějakou korunu více, ale promítne se mu to do zdravotního a sociálního pojištění,“ uvedl Středula ke stravenkovému paušálu. Od vlády chce, aby návrh přesně propočítala. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by peníze mohlo dostat až milion zaměstnanců. Odbory ale tvrdí, že řada zaměstnavatelů příspěvek státu zneužije a zaměstnancům ho započítá do mezd.



Stravenkový paušál by měl být podle návrhu ministerstva financí alternativou ke stravenkám a podnikovému stravování. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. S plánem zrušit daňové zvýhodnění stravenek a nahradit ho paušálem přišlo ministerstvo už před 12 lety. Návrh neuspěl, objevil se pak ještě několikrát.