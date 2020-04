Odborníci analyzují splašky, hledají virus. Vzorky naberou po celém Česku

PRAHA V boji proti koronaviru se nyní odborníci mimo jiné zaměřují na testování odpadních vod. Předešlé výzkumy ze zahraničí totiž potvrdily, že koronavirus je přítomen v moči a stolici. „V odpadní vodě prokazujeme přítomnost viru SARS-CoV-2 detekcí specifického úseku virové RNA,“ potvrdila pro Lidovky.cz Věra Očenášková z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Odborníci si od této metody slibují zlepšený přehled o šířícím se viru, do budoucna by se mohla hodit jako včasné varování. S její pomocí by bylo možné zjišťovat nárůst, úbytek či nepřítomnost hladiny viru v odpadní vodě. Jednoduše řečeno, když je ve městě nakaženo více lidí, pronikne do kanalizace se stolicí více virů, a tím pádem mají odborníci jasnou představu, o jak vážný problém se jedná a jak moc je dané místo „zavirované“.



Podle Očenáškové se budou analyzovat místa po celém Česku, přesnější lokality však odmítla komentovat.

„První výsledky očekáváme koncem týdne. Budou vyhodnoceny a bude stanoven další postup. Z jednotlivých měření nelze vyvozovat ani předběžné závěry, k tomu je třeba získání alespoň částečně ucelené datové sady,“ řekla. Podle ní bude monitoring odpadních vod trvat zatím dva měsíce.

Výzkum podle Očenáškové odhalí přítomnost virů v odpadních vodách, které pocházejí nejen od nakažených, ale též od bezpříznakových přenašečů a uzdravených osob, jež mohou virus vylučovat močí nebo stolicí i po odeznění příznaků. Na správnost metodiky je prý spolehnutí. „Metoda cílí na úsek RNA, který je specifický právě pro virus SARS-CoV-2,“ vysvětlila webu Lidovky.cz Očenášková.

Odebrané vzorky poputují do laboratoří, vozit se budou anonymně. „Nechceme tím nejen ovlivnit laboranty, ale také je důležité zabránit jakémukoli šíření paniky a strachu,“ vyjádřil se k tématu pro Deník Vilém Žák, šéf Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky. Podle něj navíc pracovníci vodáren nemají prakticky žádné ochranné pomůcky, neboť jim úřady většinou nic nezajistily. „Pokud by se tedy zjistilo, že je někde výskyt koronaviru skutečně vyšší, mohli by přestat chodit do práce. Vodárna by tak neměla kým zajistit svůj provoz,“ doplnil Žák.

Projekt si vzalo na starost několik institucí. „Kromě nás to bude Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, který zajistí laboratorní rozbory, a samozřejmě místně příslušné čistírny odpadních vod,“ uvedla Očenášková z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

I v cizině probíhají podobné projekty

Na přítomnost koronaviru v exkrementech a moči upozorňovali již v únoru čínští lékaři, kteří ošetřovali pacienty ve Wu-chanu. Lidé podle nich vylučovali virus v nejrůznějších tělních sekretech, i když neměli žádné symptomy. Zahraniční studie, které již proběhly například v Nizozemsku a ve Spojených státech, potvrzují, že virus se v podzemních vodách našel. V Nizozemsku dokonce už několik týdnů před ohlášením prvního případu.

Rovněž odborníci z Austrálie podle ČTK avizovali, že se do podobného projektu co nevidět pustí. Monitorovací systém by měl začít fungovat během několika následujících týdnů. Stanovením problémových oblastí by měl pomoci vládě postupně uvolňovat nynější plošné omezení pohybu občanů. Vědci z vládního výzkumného ústavu CSIRO a z Queenslandské univerzity už testování odpadních vod vyzkoušeli ve dvou čističkách ve státě Queensland a zbytky koronaviru tam objevili.