Zástupci České lékařské společnosti J. E. Purkyně se na tiskové konferenci vymezovali proti nejčastějším mýtům souvisejícím s očkováním. Mezi ně například patří i tvrzení, že lékaři spolupracují i s firmami, a proto je podporují.
„Pokud lékař prezentuje svoji práci, tak na prvním slidu ukazuje, s kým spolupracuje. Tím je to vyřešené,“ uvedl předseda ČLS JEP Štěpán Svačina. „Vše lze vědecky zpochybňovat, otázkou je, proč očkování. V Česku vidíme vysokou podočkovanost, a to i mezi ohroženými skupinami,“ dodal.
Očkování v posledních týdnech významně kritizují především zástupci SPD, kteří žádají revizi Nároční očkovací strategie. Stát podle nich vytváří ekonomický a institucionální tlak na očkování proti chřipce například formou pracovních benefitů.
„Bonifikace nezavádí tlak na neočkované. Naopak chceme ukázat na ty očkované, kteří mají aktivní zájem se starat o svoje zdraví,“ reagoval na tato tvrzení předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
Revizi Národní očkovací strategie nečekaně minulý týden podpořil i premiér Andrej Babiš. Ten také odmítl, že by vláda chtěla financovat propagaci očkování proti chřipce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch současné nastavení podporuje.
Za očkování příspěvek i masáže
Poslanec SPD Jan Síla také uvedl, že nepovažuje za vhodnou úhradu vakcín proti chřipce zdravotními pojišťovnami. Ty ale nadále počítají s podporou očkování. Kromě příspěvku na vakcínu chce VZP přispívat za očkování také 500 korun na dentální hygienu či masáže.
U vakcín proti chřipce také poslanec Síla zpochybňoval jejich účinnost.„Pokud má být cílem skutečné obnovení důvěry v očkování, je nezbytné provést otevřenou a nezávislou analýzu přínosů a rizik vakcín proti covidu-19, transparentně vyhodnotit procesy schvalování a dohled nezávisle na Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) a Světové zdravotnické organizaci (WHO),“ vysvětlil.
To ale odborníci odmítají. „Studie existují a potvrzují současná odborná doporučení. Účinnosti vakcíny proti chřipce je u dospělých 59 procent a u dětí 83 procent,“ komentoval data Chlíbek, podle kterého by se mělo zachovat proplácení očkování proti chřipce ze zdravotních pojišťoven.
„Měli by se určitě zachovávat hrazení proti chřipce, hlavně pro seniory. Pro řadu lidí může být očkování drahou záležitostí a co jiného bychom měli proplácet než prevenci,“ vysvětlil.
Upozorňoval také na nedostatečnou proočkovanost v Česku. „Systém očkování byl a je ohrožen, protože máme nejnižší proočkovanost v Evropě u dospělých a nestoupá nám,“ pokračoval. Praktici podle něj očkování nabízí, pacienti o něj ale často nejeví zájem.
„Očkování funguje tak dobře, že jsme zapomněli, jak vypadá svět bez něj. Jaké to bylo, když se umíralo na spalničky nebo na záškrt. Neměli bychom dopustit politizaci odborných témat,“ řekl.
Chlíbek také upozorňoval, že v současné době fungují kromě odborných společností také laická sdružení, která se zajímají o očkování a šíří o něm neodborná tvrzení. „Jsou to spolky, kam stačí přihláška a být starší 15 let. Ti poskytují například placené poradenství, přestože nemají vzdělání,“ komentoval.
Chřipka může být nebezpečná pro děti i seniory
„S věkem dochází ke změnám v nejrůznějších orgánech. Dochází nejen ke stárnutí orgánů, ale také imunitního systému,“ vysvětlila přednostka Geriatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK Eva Topinková.
Očkování proti chřipce podle ní může výrazně pomoct právě nejstarší generaci. „Zvlášť ohrožená je seniorská skupina, která žije v ambulantní péči. To jsou skupiny, které vyžadují větší pozornost. Respirační problémy u nich mají také mnohem těžší průběh. U starších pacientů vidíme daleko více komplikací. Vidíme pacienty po chřipkách, kteří nejen že prodělají onemocnění, ale objeví se u toho třeba zápal plic nebo srdeční zástava,“ uvedla.
U starších lidí může po onemocnění chřipkou dojít ke ztrátě fyzické zdatnosti nebo problémům s kardiovaskulárním systémem. „Mluví se také o nežádoucích účincích, ale vidíme, že starší osoby očkování snáší daleko lépe, je tam méně lokálních problémů,“ dodala.
Podle pediatričky Aleny Šebkové je očkování klíčové i pro děti. „Připomněla bych, že ani u dětí není chřipka bezpečné onemocnění. Nejzávažnější průběh mají děti do dvou let,“ popsala.
„Je dobré vědět, jak to vypadalo i u nás před tím, než se začalo plošně očkovat. Poslední dva roky mají významně horší průběh chřipky i děti, které jsou jinak zdravé. Mají týden v kuse čtyřicítky, jsou schvácené,“ popisuje zkušenosti.
I Šebková odmítá střet zájmů mezi lékaři a farmaceutickými firmami „Zájem lékaře je zdraví pacienta. Na druhou stranu zájmem státu musí být ochrana veřejného zdraví i svých jednotlivců. Zdraví není politika,“ upozornila.
Debatu by podle ní měli vést hlavně odborníci. „To, že má někdo titul MUDr., neznamená, že rozumí všem oborům medicíny. Já také neříkám chirurgovi, jak má operovat,“ doplnila.