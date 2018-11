Medvěda na Vsetínsku bude stopovat odborník na uspávání šelem vyzbrojený narkotizační puškou

Vsetín Odborník na uspávání velkých šelem, veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Králové, vyrazil v pondělí s ochránci přírody do terénu na Vsetínsku, aby tam s narkotizační puškou odlovil medvěda. Odlov divoké šelmy ve volné přírodě je v Česku ojedinělý.

Tým, který se snaží odchytit medvěda potulujícího se od září ve Zlínském kraji, navíc přesně neví, kde se zvíře pohybuje. Od víkendu je na jednom z hřebenů Vsetínských Beskyd instalovaná odchytová klec. „Vše je nachystáno, teď je to na medvědovi, je to ale spíš náhoda, když by šel medvěd kolem,“ řekl v pondělí Pavlačík.

Možné uspání medvěda je podle jeho slov spíše jen doplňková alternativa. „Není to stěžejní, nedá se na to spoléhat. To by se muselo vědět, kdyby medvěd chodil pravidelně na jedno konkrétní místo, tam se dá uspat. Ale vzhledem k tomu, že se pohybuje na velkém prostoru, je podstatné ho spíš nalákat do odchytové pasti, to ostatní je spíš alternativa,“ uvedl.



Do terénu bude nyní vyrážet každý den zřejmě až do konce týdne, poté se rozhodne o dalším postupu podle situace. Bude se monitorovat oblast, také pomocí fotopastí zjišťovat, kde se medvěd vyskytuje. „Zkusíme vytipovat místo, jestli někde bude spatřen nebo udělá škodu, podle toho bych se přemísťoval,“ uvedl Pavlačík, který chce medvěda uspat z posedu ideálně ze vzdálenosti 30 metrů.



Medvěd se v pondělí ráno údajně pohyboval v okolí Huslenek. Nepáchá však nyní žádné škody, dříve zabil přes tři desítky ovcí, také kozy, kohouta a králíka, ničil včelíny. Mladé, asi čtyřleté zvíře, by do odchytové klece měly přilákat pachové stopy vytvořené ze zbytků vyvrženého jelena. Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí v pondělí řekl, že v pondělí se pachové stopy obnovovaly a posilovaly.

Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) mluvil o možnosti odstřelu. Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie.