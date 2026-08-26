Odbory projednají revoluci ve změnách platů

Účastníky jednání budou předsedové a předsedkyně odborových svazů veřejného sektoru v čele s předákem Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Briefing se předpokládá po 11:15.
Ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) v pondělí navrhli odborům a zaměstnavatelům změny v platových tabulkách. Juchelka minulý týden uvedl, že růst platů ve veřejné sféře by mohl být nejvyšší za posledních několik let.
„Dnes jsme jednali o reformě platů ve státní a veřejné správě. Budeme pokračovat příští týden. Dohodli jsme se, že se platy budou měnit tak, aby žádný tarif ani platová třída nekončily pod minimální mzdou,“ uvedl v pondělí Juchelka.
Změnu chce prosadit od 1. ledna příštího roku. Zaměstnavatelé ji po jednání označili za odvážný krok, odboráři za revoluci. Platy ve veřejném sektoru by se mohly nově navyšovat podle růstu průměrné mzdy.
Reforma by zároveň upravila počet platových stupňů. Místo dosavadních dvanácti by jich zůstalo osm. První stupeň by odpovídal úrovni minimální mzdy a plat by se navyšoval vždy po pěti letech praxe.