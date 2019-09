Odbory a podnikatelé podpořili rozpočet, pro učitele ale chtějí víc

Praha Odbory a zaměstnavatelé podpořili v pondělí návrh státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí ale s navýšením platů učitelů o deset procent, jak počítá vláda. Podle nich by si měli přilepšit o 15 procent. Předáci a podnikatelé se na tom shodli na jednání tripartity.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že její úřad připraví návrh vládního nařízení s navýšením o deset procent. Jednat se ale bude ještě o tom, zda si všichni polepší o stejnou částku, nebo procentně do tarifů a odměn. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že by podpořila přidání o pevnou částku.

Tripartita v pondělí jednala o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle předáků podpoří ekonomický růst, podle představitelů podnikatelů zajistí stabilitu ekonomiky. Sociální partneři mají výhrady hlavně k navýšení platů učitelů, na něm se s kabinetem neshodnou.



Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí na tripartitě navrhl, aby si všichni učitelé polepšili stejně, a to o 1750 korun. Ostatním zaměstnancům ve veřejném sektoru má plat růst o 1500 korun.

Obory chtějí navýšení 15 procent

Školské odbory s návrhem nesouhlasí. Požadovaly pro učitele navýšení o 15 procent. „Najednou z toho bylo deset procent. Pak se začalo řešit, kolik z toho vůbec půjde do tarifů. Teď je tu paušální částka, která je na první pohled zajímavá. Řada učitelů jí ale může být velmi zklamána. Čekali, že jim plat poskočí o 3000 či 4000, teď by to nebyla ani polovina,“ řekl ČTK předák František Dobšík. O rozdělení sumy na platy a způsobu přidání se bude ještě jednat.



Sněmovna má dostat návrh zákona o rozpočtu do konce září. Podle Dobšíka mohou při jeho projednávání poslanci ještě peníze přesunout a učitelům zajistit vyšší přidání.

Příjmy státu by měly příští rok činit téměř 1,58 bilionu korun, výdaje pak 1,62 bilionu. Schodek by měl dosáhnout 40 miliard korun. Komunisté, kteří vládu tolerují, usilovali původně o snížení na 30 miliard. Šéfka sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) ale už dřív řekla, že komunistickým poslancům doporučí, aby návrh na příští rok podpořili. Je to podle ní lepší než případné rozpočtové provizorium.