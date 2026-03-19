Stávková pohotovost na resortu Mrázové. Odbory nesouhlasí se zrušením agentury

O tom, že ministerstvo zaměstnancům plánuje oznámit sloučení Agentury pro sociální začleňování s odborem bydlení, dříve informovaly například servery Seznam Zprávy či Deník N. Podle odborů je dosavadní komunikace ze strany ministrestva pro místní rozvoj nedostatečná. Zaměstnanci se o změnách mnohdy dozvídají na jednání s partnery v regionech, uvedli odboráři.
Po úniku informací do médií se uskutečnila informativní schůzka se zaměstnavatelem, který ale podle odborů nepředložil zdůvodnění změn. Vedení ministerstva také zrušilo plánované jednání s OASZ, které se mělo uskutečnit tento pátek.
Odbory agentury žádají urychlené obnovení jednání s vedením ministerstva, předložení analýzy dopadů reorganizace a vysvětlení budoucnosti zaměstnanců a agendy sociálního začleňování. Změna struktury zároveň může podle agentury ohrozit závazky vůči desítkám obcí a partnerů v území. Odbor totiž koordinuje projekty financované z národních i evropských zdrojů. Podle OASZ není jasné, kdo bude po změnách garantovat jejich plnění. Hrozí tak přerušení spolupráce s obcemi, finanční sankce za nesplnění závazků a odchod odborníků.
„Nejde jen o organizační změnu. V sázce je kontinuita práce státu v oblasti sociálního začleňování, závazky vůči obcím i schopnost efektivně řešit problémy v území. Bez odborného zázemí a jasného vedení je vysoké riziko rozpadu funkčního systému. V tuto chvíli je pro nás zásadní mít jistotu, že zaměstnanci budou mít vytvořené adekvátní podmínky pro svou práci,“ uvedl předseda OASZ Václav Nikl.
Agentura pro sociální začleňování začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů úřadu vlády. Přispět má ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. Financuje se hlavně z evropských dotací. Od ledna 2020 spadá pod ministrestvo pro místní rozvoj, kam ji přesunula tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Experti to kritizovali. Poukazovali na to, že agenda se netýká jen bydlení, ale i zaměstnávání, vzdělávání, bezpečnosti či zdraví.